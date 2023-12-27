النازحون في قطاع غزة يعيشون ظروفا معيشية صعبة جدا

“القدس العربي”: أنشأ آلاف من الفلسطينيين خياما لهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد تهجيرهم من مخيم البريج والنصيرات، حيث أجبرهم الجيش الإسرائيلي على إخلاء أجزاء كبيرة من أحياء المخيمين والتوجه إلى دير البلح، بعد التوغل البري شرق وشمال المحافظة الوسطى.

وتزايد إقبال الفلسطينيين على شراء “شوادر البلاستيك” أو “النايلون” لإقامة الخيم لوقايتهم وأطفالهم من الرياح الباردة والمطر في موسم الشتاء.