سياسة | عربي | فلسطين

النازحون في قطاع غزة يعيشون ظروفا معيشية صعبة جدا

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: أنشأ آلاف من الفلسطينيين خياما لهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد تهجيرهم من مخيم البريج والنصيرات، حيث أجبرهم الجيش الإسرائيلي على إخلاء أجزاء كبيرة من أحياء المخيمين والتوجه إلى دير البلح، بعد التوغل البري شرق وشمال المحافظة الوسطى.

وتزايد إقبال الفلسطينيين على شراء “شوادر البلاستيك” أو “النايلون” لإقامة الخيم لوقايتهم وأطفالهم من الرياح الباردة والمطر في موسم الشتاء.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 27, 2023 الساعة 6:16 م

    عجل الله فرجهم بتحرير فلسطين من قبضة المحتل اللعين المدعوم من الأمريكان والغرب العنصري البغيض المتغطرس المنافق الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين هذي عقود وعقود 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🔥🚀🔥🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 27, 2023 الساعة 6:57 م

    كان الله في عونهم فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🔥🐒

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