الناشر هشام قاسم يعلن مغادرته مصر والانضمام للمعارضة في الخارج

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلن المعارض والناشر المصري هشام قاسم مغادرته مصر وانضمامه للمعارضة في الخارج.

وجاء قرار قاسم في ظل ملاحقته قضائيا، بتهمتي “القذف والإزعاج المتعمد”، على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بمزاعم فساد خاصة بوزيرين سابقين في الحكومة، سبق أن أدين على خلفيته وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر في 2024.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، فوجئ قاسم من خلال مواقع إخبارية، بأنه من المقرر بدء محاكمته في قضية جديدة.

وتعود وقائع القضية لمنشور كتبه قاسم على مواقع التواصل الاجتماعي في 29 يوليو/تموز 2023، أشار فيه إلى مزاعم الفساد من قبل وزيرين سابقين في الحكومة.

وقال محاميه، ناصر أمين، لمنظمة العفو الدولية، إن قاسم لم يتلق إخطارا في القضية الجديدة التي تم تحريكها بشكوى قدمها أحد الوزراء السابقين في 16 سبتمبر/ أيلول 2023.

وكان هاشم شرع قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن في تأسيس حزب التيار الليبرالي الحر.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة استماع للقضية الجديدة في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي دون إبلاغ هشام قاسم.

وأعلن حزب غد الثورة الليبرالي، ترحيبه بانضمام ‎قاسم للمعارضة المصرية في الخارج.

وقال الحزب في بيان، إن هذا القرار الشجاع يأتي تتويجاً لمسيرة نضالية طويلة قادها ‎قاسم دفاعاً عن الحق والحرية، حيث كرّس حياته للدفاع عن القيم ‎الليبرالية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وزاد: “القرار لم يأت من فراغ، بل كان تعبيراً عن حجم الضغوط والتضيقات على العمل السياسي والحزبي، وعدم الوفاء بالحد الأدنى من وعود ‎الإصلاح السياسي وفتح المجال العام.