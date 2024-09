الناشطة السويدية غريتا تونبرغ: الصمت إزاء الإبادة في فلسطين يعني التواطؤ- (فيديو)

ستوكهولم: قالت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، اليوم السبت، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية، والصمت إزاءها يعني “التواطؤ”.

وأكدت تونبرغ خلال مشاركتها بجانب آلاف الأشخاص في تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني، في العاصمة السويدية ستوكهولم أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية”.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ترتكب هذه الإبادة على الهواء مباشرة.

وأضافت: “لا أفهم كيف يمكن للناس أن يروا ما يجري ويشاهدوا الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة وأن يمارسوا حياتهم اليومية دون اكتراث رغم كل ذلك”.

وتابعت الناشطة السويدية: “أعتقد أن كل من يمتلك الإمكانية اللازمة للتحرك، يجب أن يرفع صوته ويفعل كل ما في وسعه لوقف ذلك أينما كان، وأيًا كان”.

وقالت إن “التزام الصمت أثناء وقوع إبادة جماعية يعني التواطؤ فيها، فهناك أدوار يجب علينا جميعا أن نتبناها في هذا الإطار، وهناك أمور يمكننا فعلها”.

وأضافت: “في دول مثل السويد على سبيل المثال، يمكننا مقاطعة إسرائيل والشركات والمؤسسات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها”.

وشهدت منطقة أودنبلان في ستوكهولم مظاهرة حاشدة بمشاركة آلاف الأشخاص بدعوة من منظمات مدنية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة علم فلسطين ولافتات عليها عبارات من قبيل “الأطفال يقتلون في غزة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”فلسطين إلى الأبد”.

Pro-Palestine activists take to the streets of Stockholm, demanding an end to the ongoing Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/V6n9TxgjYy

— Quds News Network (@QudsNen) September 21, 2024