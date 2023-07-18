الناشط الجزائري محاد قاسمي يحصل على البكالوريا للمرة الثانية.. ودعوات للإفراج عنه مع دخوله اليوم 13 من الإضراب عن الطعام

لندن- “القدس العربي”:

تمكن الناشط السياسي والبيئي الجزائري محاد قاسمي من الحصول على شهادة البكالوريا للمرة الثانية من داخل سجنه بأدرار جنوب الجزائر، في خبر دفع المتعاطفين مع قضيته لإحياء مطلب الإفراج عنه، خاصة في ظل مواصلته للإضراب عن الطعام، لليوم الـ13 لإضرابه عن الطعام.

وتداول النشطاء صورة لنتيجة محاد قاسمي في البكالوريا، حيث حصل على معدل بـ 13.48 بتقدير قريب من الجيد في شعبة آداب فلسفة، مع تعليقات كثيرة تحيي عزيمته بعد أن كان قد نجح أيضا العام الماضي في الحصول على الشهادة.

وكتبت الناشطة آمال حداد في منشور على فيسبوك مرفق بصورة محاد، أن هذه النتيجة دليل إصرار وشجاعة تظهر أن هذا الرجل استثنائي، رغم أنه يوجد منذ 3 سنوات في السجن بشكل وصفته بالمجحف.



نشر من جانب الأستاذ الجامعي رضوان بوجمعة تدوينة دعا فيها إلى إطلاق سراح محاد قاسمي وفتح باب الدراسة في الجامعة له، مذكّرا بأنه في اليوم 12 من الإضراب عن الطعام.

ورأى الإعلامي عبد الوكيل بلام في منشور له أن بقاء محاد قاسمي في السجن قد يكون له علاقة مع نية السلطة في استغلال الغاز الصخري كونه يعد من أبرز الناشطين الرافضين لذلك في زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.



وكان قاسمي قد بدأ إضرابه عن الطعام يوم 5 تموز/جويلية الماضي المصادف لذكرى الاستقلال الوطني، احتجاجا على ما وصفه بالظلم المسلط عليه باسم القانون، وفق ما نقله محاميه سعيد زاهي الذي كان أول من نشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأول من نشر خبر حصوله للمرة الثانية على الباكالوريا.



ولاقى قرار قاسمي بالإضراب عن الطعام تضامنا على مواقع التواصل، بالنظر للتوقيت الذي اختاره السجين في فصل الصيف وفي منطقة معروفة بحرارتها الشديدة جنوب الجزائر، مما جعل الكثيرين يخشون من التداعيات الصحية لإقدامه على هذه الخطوة.

وتوجه بعض النشطاء على صفحاتهم بنداءات للإفراج عن محاد الذي يعد أقدم معتقلي فترة الحراك الشعبي، في وقت حصل عدد كبير من المساجين على الإفراج سواء عن طريق العفو الرئاسي أو من خلال الحصول على أحكام مخففة.

وينتظر قاسمي الموجود رهن الحبس منذ سنة 2020 أن تبت المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به ضد الحكمين الصادرين ضده، من أجل إعادة محاكمته، علما أن الحكم الأول قضى بعقابه 3 سنوات سجنا نافذا والثاني 3 سنوات سجنا منها سنة موقوفة النفاذ، بحسب المحامي زاهي.

وتوبع الناشط في قضيتين الأولى اتهم فيها بالإرهاب وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وحصل فيها على حكم مخفف. أما الثانية فواجه فيها خمس تهم تتكون من جناية وأربع جنح، هي جناية اطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية لصالح الدفاع الوطني وفقا للمادة 67 فقرة 3 من قانون العقوبات وجنح إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة ونشر خطاب الكراهية.

وعرف قاسمي سنة 2013 بمشاركته في قيادة الحركة الشعبية لمناهضة استغلال الغاز الصخري جنوب الجزائر، وذلك عقب إعلان الحكومة وقتها الشروع في تجارب للتنقيب على الغاز الصخري بمنطقة عين صالح في الجنوب الشرقي. وأثار ذلك مخاوف كبيرة من الإضرار بالبيئة وتلويث المياه الجوفية المتواجدة بغزارة بالمنطقة، مما دفع بالحكومة تحت قيادة الوزير الأول السابق المسجون حاليا عبد المالك سلال للتراجع.

كما برز اسمه بقوة أيضا في مظاهرات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019، وأدى إلى الإطاحة بحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان من بين قادة المظاهرات في مناطق الجنوب وساهم في التعبئة لها.