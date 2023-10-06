الناشط الجزائري نكاز يسلم نفسه للشرطة الفرنسية على المباشر.. ويتهم باريس بتحويله من مليونير إلى رجل يعيش على الإعانات ـ (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

بطريقة استعراضية، سلّم الناشط الجزائري ورجل الأعمال رشيد نكاز نفسه للشرطة الفرنسية تنفيذا لأمر بالقبض الدولي عليه أصدره القضاء الفرنسي، وهو يصوّر كل ذلك على المباشر في صفحته على فيسبوك.

قادما من الجزائر، حطّ نكاز المثقل بمتاعب صحية بمطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس، بهاتفه النقال الذي كان يوثق تلك اللحظة التي وصل فيها أمام شرطي المطار، ثم اقتياده لغرفة داخلية، من أجل تحقيق أولي معه قبل تسليمه للسلطات القضائية.

وبدا نكاز في تلك اللحظات غير عابئ بمصير الاعتقال الذي ينتظره، لأنه كما قال صاحب حق ويواجه حكما سياسيا يريد من خلاله كشف “فرنسا حقوق الإنسان” للعالم، معتبرا أن الأحكام الصادرة ضده لا علاقة لها بالوقائع، بل تحمل عقابا له على نشاطه ضد شركات فرنسا الكبرى وعلى رأسها “توتال” و”غاز دو فرانس” وما تلحقه من أضرار على البيئة.

ووفق نص تفصيلي نشره على صفحته، فقد حكم القضاء الفرنسي غيابيا بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021، وهي الفترة التي يقول الناشط إنه كان فيها قيد الإقامة الجبرية في الجزائر ووجّه فيها 5 طلبات لمعارضة الحكم لكن القضاء الفرنسي لم يأخذها بعين الاعتبار.

ولم يكتف الحكم بذلك، فقد تم تغريم نكاز وزوجته بـ 40 ألف يورو لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4000 يورو يوميًا وحجز عقار في 13 كانون الثاني/جانفي 2022 وتجميد جميع حساباتهما المصرفية منذ 9 كانون الأول/ديسمبر 2021. وعلق نكاز على كل ذلك، بالقول إن فرنسا أردته رجلا فقيرا بعد أن كانوا يصفونه بالمليونير في فرنسا، وهو اليوم يعيش على الإعانات الحكومية.

أما الوقائع التي يرى نكاز أنها مجرد غطاء فقك فتدور حول 3 قضايا تتعلق بمستأجر جزائري بدون وثائق، لأحد عقاراته، وعدم تقديم إقرارات ضريبية في عامي 2011 و2014 واتهامه بتأجير شقق بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2019، رغم حظر تأجيرها. وقال إن هدف العدالة الفرنسية، حسبه، كان تضخيم التهم ضده لمنعه من مواصلة أنشطته القانونية في فرنسا ضد الشركات متعددة الجنسيات الفرنسية مثل “توتال”.

وذهب نكاز إلى حد اتهام المؤسسات الأمنية الفرنسية بالتزوير ومتابعته على أساس “تزوير شهادة” و”استعمال المزور”، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد جنرال فرنسي يتهمه بذلك ووزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي.

المعروف أن نكاز كان يملك الجنسية الفرنسية وتخلى عنها طواعية سنة 2013 لرغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية. وعرف بدفع غرامات النساء المنقبات في فرنسا

وكان الناشط في نيسان/أبريل الماضي، عندما سمح له بمغادرة الجزائر بعد معاناة طويلة مع السجن والمرض، قد ترك رسالة غامضة حول علاقته مع فرنسا التي ولد بها وكان يحوز على جنسيتها، قائلا: “بالنسبة لأولئك الذين قرأوا كتابي الأخير، سوف يفهمون بسهولة أن أرض فولتير ستنتظر لفترة أطول قليلاً قبل أن أعبر شواطئها اللطيفة”. وتابع: “إن عدالتها الانتقامية العمياء والعنيدة -القوية في يقينها الاستعماري- التي حتى الآن لم تعترف بالذنب.. سأواجه الأمر في الوقت المناسب ورأسي مرفوع عندما أشحن بطارياتي قليلا”.

والمعروف أن نكاز كان يملك الجنسية الفرنسية وتخلى عنها طواعية سنة 2013 لرغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية. وسبق ظهوره في الجزائر، مسار طويل في فرنسا اشتهر فيه الناشط الذي يحوز على إجازة في الفلسفة من جامعة فرنسي، بدفع غرامات النساء المنقبات في فرنسا ما أكسبه عداءً من اليمين الفرنسي.