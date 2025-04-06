الناشط المتخصص بقضايا الهجرة مجدي الكرباعي لـ»القدس العربي»:تونس تحولت إلى «منطقة عازلة» لأوروبا … ولهذه الأسباب لا يمكن تطبيق السيناريو التركي والجزائري

تونس – «القدس العربي»: قال مجدي الكرباعي، النائب السابق والناشط المتخصص بقضايا الهجرة، إن تونس تحولت إلى «منطقة عازلة» لمنع المهاجرين من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الوضع الاقتصادي لتونس وعدم امتلاكها لـ «وسائل ضغط» منعها من تطبيق السيناريو الجزائري والتركي في التعامل مع أوروبا فينا يتعلق بقضية المهاجرين.

وكانت الكرباعي كشف، قبل أيام، نقلاً عن وزارة الداخلية الإيطالية، عن وصول 280 مهاجراً تونسياً إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل قيام السلطات الإيطالية بترحيل 470 مهاجراً تونسياً إلى مطار طبرقة (شمال غرب تونس) خلال الفترة نفسها.

وقال، في حوار خاص مع «القدس العربي»: «الأرقام التي تشير إلى أن عدد التونسيين المُرحَّلين قسراً من إيطاليا ضعف عدد الناجحين في الوصول، تعكس سياسة أوروبية تقوم على التقييد الصارم للهجرة غير النظامية، خاصة من دول مثل تونس التي تُصنَّف «آمنة» وفق المعايير الأوروبية».

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي عام 2023 «عززت آليات الترحيل وإعادة القبول، حيث تُلزم تونس باستعادة مواطنيها المرحلين قسرياً من دول الاتحاد الأوروبي. كما أن الدعم المالي المقدم لتونس رُبط بتحقيق «نتائج» في الحد من الهجرة، ما دفع السلطات التونسية إلى التعاون في عمليات المراقبة والترحيل.

والنتيجة هي تحول تونس إلى منطقة عازلة لأوروبا، حيث تُستخدم الأموال الأوروبية لتعزيز القدرات الأمنية (كشرطة الحدود) بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للهجرة».

وحول الجهة المسؤولة عن الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون في السجون الإيطالية، قال الكرباعي: «المسؤولية مشتركة، فالسلطات الإيطالية

تتحمل المسؤولية المباشرة عن ظروف الاحتجاز (اكتظاظ، عنف، نقص رعاية صحية واجبار المهاجرين على تناول أدوية وعقاقير مهدئة) وفقاً لتقارير منظمات حقوقية (مثل منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية). بعض المراكز (مثل مركز «بونتي جاليريا» بروما) تشهد انتهاكات منهجية، أدت إلى وفاة المهاجر التونسي وسام عبد اللطيف، الذي أجبر على تناول كمية كبيرة من العقاقير المهدئة، ما تسبب في وفاته والآن هناك شكوى قضائية ضد المتسببين».

كما اعتبر أن السلطان التونسية «مقصرة في حماية المحتجزين، حيث لا توجد زيارات دورية، ولا يتم توفير محامين لهم، كما أن عدم تحديث اتفاقيات ثنائية لضمان حقوق المهاجرين التونسيين المعتقلين يُفاقم الأزمة».

وأصاف: «المطلوب من الدبلوماسية التونسية تفعيل آليات رصد الانتهاكات والمتابعة مع منظمات حقوقية محلية في إيطاليا وتونس، وإعادة التفاوض على تضمين بنود جديدة للاتفاقيات الثنائية على غرار ضمان محاكمات عادلة، والوقوف على مطالب الحماية واللجوء للمهاجرين التونسيين وتمكينهم من آليات التقاضي العادل، وكشف انتهاكات حقوق المهاجرين في المحافل الدولية (مثل الأمم المتحدة) لخلق ضغط سياسي».

وحول عدم لجوء السلطات التونسية إلى النموذج التركي أو الجزائري في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضية المهاجرين، قال الكرباعي: «المقارنة مع النموذجين التركي والجزائري تُظهر اختلافاً جوهرياً في الرهانات السياسية والقدرة التفاوضية؛ ففي السيناريو التركي (عام 2016)، استخدمت أنقرة ورقة المهاجرين لفرض صفقة مالية (6 مليار يورو) وإعفاء تأشيرات الشنغن، لأنها تتمتع بقوة جيوسياسية (تحكُّمها بالممر الشرقي لأوروبا)، وتأييد روسي- أوروبي آنذاك بسبب الأزمة السورية».

وأضاف: «وبالنسبة للسيناريو الجزائري، فإن الجزائر ترفض توقيع أي اتفاقية إعادة قبول، مستفيدة من عائدات الطاقة التي قلَّصت تبعيتها للمساعدات الأوروبية، وكذلك الرهان الأوروبي على استقرار الجزائر لمحاربة الإرهاب في الساحل».

واعتبر أن إشكالية تونس تكمن في أنها «تعاني من الضعف الاقتصادي (ديون، عجز موازنة) وهو ما جعلها تقبل بصفقات هزيلة مثل 105 مليون يورو في 2023 لمراقبة الحدود. كما أن نظام قيس سعيد يعيش عزلة سياسية داخلية وخارجية، ويبحث عن شرعية، وقد استخدم ملف الهجرة كأداة للبحث عن تحالفات دولية ووجدها في اليمين المتطرف في أوروبا، حيث أصبحنا نستمع إلى نواب من من حزب التجمع الوطني الفرنسي، وأخوة إيطاليا، يستشهدون بالدور البارز الذي يلعبه قيس سعيد في الحد من الهجرة غير النظامية».

وأشار الكرباعي إلى «غياب الرؤية الاستراتيجية لدى تونس التي لم تُطوِّر أدوات ضغط (كالجزائر أو تركيا)، وهذا نتيجة غياب المختصين في مجال الهجرة والتفاوض، واكتفت بدور الحارس لتأمين مساعدات عاجلة، فضلاً عن السياق السياسي الداخلي والأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ 2021 بعد انقلاب سعيد وانفراده بالحكم وتقويض مؤسسات الديمقراطية مثل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وأحكامه السيطرة على الإعلام والقضاء، وكذلك إخلاء الساحة السياسية من المعارضين، حيث قام نظام سعيد بالزج بمعارضيه في السجن ضمن ما يعرف بـ «قضية التآمر»، وهو ما أفقد الدولة التونسية فرصة بناء تحالفات إقليمية تعزز موقفها التفاوضي».

وأضاف: «التغيير (تحسين شروط اتفاقية الهجرة) يتطلب إصلاحاً داخلياً (اقتصادياً/سياسياً) وإعادة هندسة العلاقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، لا الابتزاز الظرفي واستغلال الأزمات التي تمر بها البلاد».