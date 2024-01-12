قيادي حوثي: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن “همجية إرهابية”

صنعاء: قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين اليوم الجمعة إن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن “همجية إرهابية”.

ووصف الهجمات بأنها “عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة”.

وأضاف “سيتم الرد من خلال البيان الذي سينشر لاحقا”.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الجمعة أن اليمنيين سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أنهم “مخطئون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني، وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة”.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من توعد زعيم جماعة الحوثيين اليمنية، عبد الملك الحوثي، كل من يخاطر عسكريا ضد بلاده بـ”دفع الثمن”، مشددا على أن أي اعتداء أمريكي “لن يبقى أبدا دون رد”.

وقال في كلمة متلفزة بثتها قناة “المسيرة”: “أي اعتداء أمريكي (ضد بلاده) لن يبقى أبدا دون رد”، وإن رد جماعته على أي اعتداء من الولايات المتحدة “لن يكون بمستوى العملية التي نفذتها الجماعة بل أكبر من ذلك”.

عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 12, 2024

(وكالات)