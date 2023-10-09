الناطق باسم القسام: كل استهداف لأبناء شعبنا في بيوتهم سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين- (تسجيل)

“القدس العربي” وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحذيرا لإسرائيل، في كلمة مسجلة اليوم الإثنين، بإعدام رهينة من المدنيين على الهواء مباشرة “مقابل كل استهداف لأبناء شعبنا في بيوتهم”.

وقال أبو عبيدة “نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة”.

“كل استهداف للشعب الفلسطيني من دون سابق إنذار سنقابله بإعدام أسير لدينا” الناطق العسكري باسم #كتائب_القسام أبو عبيدة#طوفان_الأقصى #فلسطين pic.twitter.com/t4kgIyuXlx — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 9, 2023

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل أربعة أسرى إسرائيليين لديها، جراء القصف على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في تدوينة على حسابه بتلغرام، إن “قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل أربعة من أسرى العدو وارتقاء آسريهم من المجاهدين”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الإثنين إن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة يصل إلى مئة.