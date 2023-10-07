سياسة | عربي | فلسطين

الناطق باسم القسام يدعو فلسطينيي الضفة والداخل والقدس للمشاركة في “طوفان الأقصى”

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: دعا الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” فلسطينيي الضفة والداخل والقدس للمشاركة في معركة “طوفان الأقصى”.

وقال أبو عبيدة خلال مداخلة هاتفية مع قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس إن العدو لا يعلم النتائج الحقيقية لهذه العملية حتى اللحظة.

وتابع بأن عملية “طوفان الأقصى” على الأرض تسير وفق المخطط له.

وأردف أن “المقاومة اليوم تفتح كشف حساب” مع إسرائيل التي “اعتدت على الأقصى والأسرى”.

وأوضح أن ما يحدث يعد “فرصة تاريخية لتركيع الاحتلال”.

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  1. يقول سلام:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 10:21 ص

    التضامن يجب ان يبدأ باضراب شامل في الضفة,,, وخروج كل اهل الضفة والداخل المحتل من بيوتهم,,, اعتبروه زلزال قد ضرب فلسطين,,,

    رد

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