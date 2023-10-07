الناطق باسم القسام يدعو فلسطينيي الضفة والداخل والقدس للمشاركة في “طوفان الأقصى”

“القدس العربي”: دعا الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” فلسطينيي الضفة والداخل والقدس للمشاركة في معركة “طوفان الأقصى”.

وقال أبو عبيدة خلال مداخلة هاتفية مع قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس إن العدو لا يعلم النتائج الحقيقية لهذه العملية حتى اللحظة.

وتابع بأن عملية “طوفان الأقصى” على الأرض تسير وفق المخطط له.

وأردف أن “المقاومة اليوم تفتح كشف حساب” مع إسرائيل التي “اعتدت على الأقصى والأسرى”.

وأوضح أن ما يحدث يعد “فرصة تاريخية لتركيع الاحتلال”.