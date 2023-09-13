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النبيذ يجتاح شوارع قرية في البرتغال- (فيديو)

منذ 54 دقيقة

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لشبونة: اجتاح سيل من النبيذ الأحمر الشوارع المنحدرة في قرية صغيرة بوسط البرتغال، لكنّ بلدية أناديا القريبة طمأنت إلى أن لا أثر بيئياً كبيراً لهذا الحادث الذي انتشرت مشاهد عنه على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ الأحد.

وقال ناطق باسم بلدية أناديا لوكالة فرانس برس إن “كل شيء يشير إلى أنه أمكنَ تجنُّب أضرار بيئية كبيرة”.

ووقع الحادث، الذي لم تتضح أسبابه بعد، الأحد، في قرية ليفيرا الصغيرة، البعيدة نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من مدينة بورتو، بفعل انفجار حوضين في مصنع تقطير محلي.

وأفادت صحيفة “دياريو دي كويمبرا” المحلية بأن أكثر من مليوني ليتر من النبيذ تدفقت عبر شوارع هذه القرية القريبة من أناديا، وغمرت الطريق وعدداً من الأراضي وقبواً واحداً على الأقل.

وتركّزت الجهود على منع النبيذ من تلويث نهر سيرتيما، الواقع على بعد نحو خمسة كيلومترات من القرية.

وأعلنت شركة “ليفيرا” لصناعة النبيذ، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنها تتحمل “المسؤولية الكاملة” عن “هذا الحادث المؤسف”، موضحة أنها ستتكفل تغطية “التكاليف المتعلقة بالتنظيف وتصليج الأضرار”.

وشكرت الشركة للسلطات المحلية تدخلها “السريع” و”الفاعل” الذي “أتاح الحدّ بأقصى ما يمكن من الأثر” البيئي.

 (أ ف ب)

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