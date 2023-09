النبيذ يجتاح شوارع قرية في البرتغال- (فيديو)

لشبونة: اجتاح سيل من النبيذ الأحمر الشوارع المنحدرة في قرية صغيرة بوسط البرتغال، لكنّ بلدية أناديا القريبة طمأنت إلى أن لا أثر بيئياً كبيراً لهذا الحادث الذي انتشرت مشاهد عنه على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ الأحد.

وقال ناطق باسم بلدية أناديا لوكالة فرانس برس إن “كل شيء يشير إلى أنه أمكنَ تجنُّب أضرار بيئية كبيرة”.

ووقع الحادث، الذي لم تتضح أسبابه بعد، الأحد، في قرية ليفيرا الصغيرة، البعيدة نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من مدينة بورتو، بفعل انفجار حوضين في مصنع تقطير محلي.

In the town of Anadia, Portugal, there was a spill of red wine on the streets. This happened because two tanks burst at a nearby winery, as reported by Rádio Renascença.

