النجمة الاسبانية إيتزيار إيتونو تطالب بوقف المجازر بحق الفلسطينيين

مدريد – «القدس العربي»: انتشر فيديو للممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو الشهيرة، بطلة سلسلة «بيت بابيل»، في وقفة لـ دعم القضية الفلسطينية في بلدة جرنيكا، وسط حضور المئات من الداعمين للقضية ضد العدوان الإسرائيلي.

وظهرت إيتونو وهي تتحدث في الوقفة الاحتجاجية من جرنيكا، قائلة: «من جرنيكا إلى فلسطين، من جرنيكا إلى العالم نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به منذ القصف الأول، حيث شهدت جرنيكا أول قصف مدني في التاريخ، ومن هنا من الذاكرة التاريخية لموتانا ودمارنا، حيث تعرضنا للكثير حتى اليوم لا يمكن أن يتحمل أي شخص دمار شعبنا، ولا يمكن أن يتحمل أي شخص في العالم ما يحدث في الأراضى الفلسطينية».

وأضافت: «من جديد من جرنيكا، البلدة التي تحملت عددا كبيرا من المجازر التي شهدها التاريخ الإنساني، ولهذا ندعو إلى وضع حد للمذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وبالتأكيد ندين بغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية».