النجمة الكولومبية كارول جي تعتذر عن كلمات أغنية اعتُبرت مسيئة و”كارثة”

المغنية الكولومبية كارول جي على خشبة المسرح في بوينس آيرس في 26 أبريل 2024. ا ف ب

بوغوتا: اعتذرت نجمة الريغيتون الكولومبية كارول جي، الإثنين، عن كلمات أغنيتها المنفردة الجديدة “+57” التي اعتبرت مسيئة، إذ قالت منظمة كولومبية تدافع عن حقوق الأطفال إنّها تنطوي على معانٍ ذات طابع جنسي للقُصّر.

ولاقت الأغنية الجديدة، التي صدرت الخميس، بالتعاون مع فنانين كولومبيين آخرين، مثل جي بالفين ومالوما وفيد وراين كاسترو وبليسد، انتقادات كثيرة، بسبب عبارة يشير فيها فيد ومالوما إلى امرأة “ماماتسيتا (جميلة) مذ كانت في الرابعة عشرة”.

وندّدت منظمة حماية الطفل بأغنية “+57” (رمز الهاتف الدولي في كولومبيا) لأنّها تروّج لـ “محتوى جنسي مرتبط بفئة عمرية شابة”.

📌 Tras el nuevo lanzamiento de la canción de reguetón ‘+ 57’, la Directoria del ICBF, Astrid Cáceres, se sumó a las críticas que se han generado por la letra de esta composición: “La canción revela un patrón de delito” 👉 Lea más: https://t.co/cEIoZH3ix3 📷Video del Icbf,… pic.twitter.com/IBmpWBKF7N — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 10, 2024

وقالت مديرة المنظمة أستريد كاسيريس، في منشور عبر منصة إكس: “لا يوجد سوق تبرّر هذه العبارات”.

وتعرّضت الأغنية، منذ إصدارها، لانتقادات ضمن مقالات في صحف ومجلات متخصصة، كمقالة وردت في “رولينغ ستون” بالإسبانية وصفت الأغنية بـ”الكارثة”.

وفي ظل الجدل القائم، أكدت كارول جي (33 عاماً) أن الكلمات “أُخرجت من سياقها”، وتقدّمت بـ”اعتذار شديد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تُعدّ كارول جي من أكثر فناني موسيقى الريغيتون والبوب الحضري تأثيراً في العالم، وفازت بجوائز عالمية عدة، بينها جائزة غرامي، وخمس جوائز غرامي لاتينية، وأربع جوائز بيلبورد للموسيقى.

(أ ف ب)