منوعات | أبيض و أسود

النجمة الكولومبية كارول جي تعتذر عن كلمات أغنية اعتُبرت مسيئة و”كارثة”

12 - نوفمبر - 2024

المغنية الكولومبية كارول جي على خشبة المسرح في بوينس آيرس في 26 أبريل 2024. ا ف ب

حجم الخط
0

 بوغوتا: اعتذرت نجمة الريغيتون الكولومبية كارول جي، الإثنين، عن كلمات أغنيتها المنفردة الجديدة “+57” التي اعتبرت مسيئة، إذ قالت منظمة كولومبية تدافع عن حقوق الأطفال إنّها تنطوي على معانٍ ذات طابع جنسي للقُصّر.

ولاقت الأغنية الجديدة، التي صدرت الخميس، بالتعاون مع فنانين كولومبيين آخرين، مثل جي بالفين ومالوما وفيد وراين كاسترو وبليسد، انتقادات كثيرة، بسبب عبارة يشير فيها فيد ومالوما إلى امرأة “ماماتسيتا (جميلة) مذ كانت في الرابعة عشرة”.

وندّدت منظمة حماية الطفل بأغنية “+57” (رمز الهاتف الدولي في كولومبيا) لأنّها تروّج لـ “محتوى جنسي مرتبط بفئة عمرية شابة”.

وقالت مديرة المنظمة أستريد كاسيريس، في منشور عبر منصة إكس: “لا يوجد سوق تبرّر هذه العبارات”.

وتعرّضت الأغنية، منذ إصدارها، لانتقادات ضمن مقالات في صحف ومجلات متخصصة، كمقالة وردت في “رولينغ ستون” بالإسبانية وصفت الأغنية بـ”الكارثة”.

وفي ظل الجدل القائم، أكدت كارول جي (33 عاماً) أن الكلمات “أُخرجت من سياقها”، وتقدّمت بـ”اعتذار شديد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تُعدّ كارول جي من أكثر فناني موسيقى الريغيتون والبوب الحضري تأثيراً في العالم، وفازت بجوائز عالمية عدة، بينها جائزة غرامي، وخمس جوائز غرامي لاتينية، وأربع جوائز بيلبورد للموسيقى.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البيرو تعتزم التحقيق بتعرض أطفال لانتهاكات جنسية في مدارس للسكان الأصليين
18 - يونيو - 2024
المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء: إسرائيل تحاول “القضاء” على الأونروا ويجب استخدام الفصل السابع لإجبارها على وقف النار
28 - مارس - 2024
الجزائر تدعو للتحقيق في “اعتداءات جنسية إسرائيلية” ضد سيدات فلسطينيات
13 - مارس - 2024
فضيحة انتهاكات جنسية تهزّ سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا
19 - يوليو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية