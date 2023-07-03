النجمة اللبنانية ماغي بوغصن تبادر بموقف يثير حالة جدل ؟- (فيديو)

بيروت-“القدس العربي”: لم تتمالك النجمة اللبنانية ماغي بوغصن بطلة مسلسل “للموت” بأجزائه الثلاثة ما تعرّض له أحد الأطفال من ضرب وتعنيف من قبل والدته على الطريق العام في منطقة ضبيه أمام عينيها وأعين المارين في المنطقة، فانبرت للدفاع عنه بقوة غير آبهة بوالدته التي نشب شجار وتدافع عنيف بينهما.

وقد شوهدت ماغي في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي كأنه مشهد تمثيلي درامي عندما استبسلت في الدفاع عن الطفل لحمايته من والدته، فاقتربت منه وأخذته من يد والدته التي تدافعت معها بقوة في مبادرة إنسانية منها تجاه هذا الطفل الذي وقع ضحية التعنيف.

ولقي موقف ماغي الإنساني هذا تجاه الطفل إشادات عدة من قبل المتابعين الذين أثنوا على حماستها وإنسانيتها وعاطفتها النبيلة في الدفاع عن الطفل، وطالبوا بمحاسبة والدة الطفل التي ظهرت وهي تعتدي على ولدها.

وقد نشر الإعلامي ايلي مرعب مقطع الفيديو الذي وثّق الإشكال بين ماغي بوغصن ووالدة الطفل وأرفقه بتعليق: “مشكل كبير وعراك واضح بين ماغي بو غصن وسيدة عم تعنِّف ابنها بمنطقة ضبيه !!شو عم بصير اووف”.

مشكل كبير وعراك واضح بين #ماغي_بو_غصن وسيدة عم تعنِّف ابنها بمنطقة ضبيه !!

شو عم بصير 😱 اووف! pic.twitter.com/Xe6dDb55aS — Elie Merheb (@_ElieMerheb) July 3, 2023

لكن البعض اعتبر أن ما حصل مع ماغي هو مشهد تمثيلي وأورد أحدهم: “بحس هيدا الشي مشهد تمثيلي إنو اكيد مش فجأة واحد قرر يصور وهيلاهوب ظهرت ماغي لتنقذ الطفل من أمه.. يمكن بدن يعملو شي حملة توعية للعنف ضد الأطفال..”.





