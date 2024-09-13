النجمة تشارلي إكس سي إكس تفتتح أسبوع لندن للموضة

لندن: بحفلة غنائية للنجمة تشارلي إكس سي إكس خلال عرض لشركة الملابس الجاهزة “إتش أند ام” H&M، انطلق الخميس أسبوع لندن للموضة الذي لا يزال يجد صعوبة في مضاهاة نظيريه في باريس وميلانو تألقا وأهمية.

ومن أجل هذا العرض الذي يُعدّ أكثر أنشطة أسبوع الموضة استقطابا للاهتمام، بحسب وسائل الإعلام البريطانية، حوّلت العلامة التجارية السويدية للأزياء السريعة ملعبا رياضيا في شرق لندن إلى ملهى عملاق، واستعانت بالمغنية البريطانية تشارلي إكس سي إكس، قبل يومين من بداية جولة حفلاتها العالمية التي نفدت تذاكرها.

وعرضت “إتش أند ام” تشكيلتها لخريف سنة 2024 وشتائها من خلال عرض راقص معاصر مفعم بالحيوية بدلا من عرض الأزياء التقليدي، قبل أن تفسح المجال أمام المغنية لتقديم وصلتها أمام جمهور شديد الحماسة.

وانضمت الشركة السويدية إلى برنامج أسبوع الموضة لربيع 2025 وصيفها قبل شهر واحد فحسب من بدء العروض الـ48 التي تستمر إلى الثلاثاء، وجعلت نجمة البوب البريطانية أحد وجوه تشكيلتها.

وحقق ألبوم “برات” Brat لتشارلي إكس سي إكس نجاحا واسعا خلال الصيف، وبات اللون الأخضر النيون الموجود على غلافه حاضرا مثلا في حملة المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس.

وهذا التعاون “مثير” في رأي كارولين راش، مديرة مجلس الأزياء البريطاني الذي ينظم أسبوع الموضة ويسعى جاهدا لإبقاء لندن على خريطة الأزياء، في حين يعرض مصممون بريطانيون، ومنهم ستيلا مكارتني وفيكتوريا بيكهام، تشكيلاتهم في باريس.

– أزياء “مستعملة” –

واستبقت منصة “إي باي” و”مؤسسة أوكسفام الخيرية” عرض “إتش أند إم” بتنظيمهما بالتعاون مع موقع بيع السلع المستعملة الليتواني “فينتد” Vinted عرضَين للملابس المستعملة.

وعلى المنصة، ظهرت سراويل ذات مربعات واسعة وفساتين مخملية ومعاطف صوفية وحقائب جلدية.

وقالت ماريان جيبلز من موقع “فينتد”: “نريد أن نواجه الأفكار المسبقة، إذ يمكن أن تكون الأزياء المستعملة أنيقة وبأسعار معقولة”.

واختتمت المصممة والناشطة البريطانية كاثرين هامنيت (77 عاما) العرض بأحد قمصانها الشهيرة التي تحمل رسالة “لا مزيد من ضحايا الموضة”، بعد مرور 40 عاما على عرضها خلال أسبوع الموضة الأول في لندن عام 1984.

وأشارت منظمة “كولكتيف فاشن جاستيس” غير الحكومية في تقرير حديث إلى أن 3,39 في المئة فحسب من العلامات التجارية الـ206 الأعضاء في مجلس الأزياء البريطاني وضعت نصب أعينها الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ولاحظ بعض مشاهير “تيك توك” في مجال الموضة أن إدراج “إتش أند إم” بين علامات تجارية غالبا ما تكون مستقلة، لا يترافق مع “تقدم حقيقي” في جودة ملابسها.

وكانت الشركة الثانية على مستوى العالم في مجال الملابس، والتي تحاول تحسين جودتها في مواجهة المنافسة الشرسة من سلاسل “الأزياء البالغة السرعة” على غرار “شين” Shein، أكدت أخيرا أنها تبذل جهودا لتقليل اعتمادها على البوليستر، وهي مادة صناعية مشتقة من البترول.

في المجمل، سيقدم 72 مصمما تشكيلاتهم خلال هذه النسخة من أسبوع الموضة التي تحتفل بالذكرى الأربعين لانطلاق هذا الحدث، بينهم مواهب ناشئة وآخرون من ذوي الشهرة كجي دبليو أندرسون وريتشارد كوين وإيرديم ودار “بُربري” البريطانية.

(أ ف ب)