النجم الأمريكي شون بن يعد فيلماً وثائقياً عن جريمة قتل خاشقجي

منذ 2 ساعتين
النجم الأمريكي شون بن يعد فيلماً وثائقياً عن جريمة قتل خاشقجي

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إسطنبول – ” القدس العربي “: وصل الممثل الأمريكي الشهير “شون بن” إلى إسطنبول تمهيداً لإعداد فليم وثائقي عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ووصل “شون بن” برفقة فريقه المؤلف من 10 أشخاص إلى محيط القنصلية السعودية في إسطنبول والتقط بعض المشاهد. و”شون بن” الذي يواصل أعماله في المنطقة، سيقوم بإعداد فيلم وثائقي عن جريمة قتل خاشقجي. وأثارت الجريمة في القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحافي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية. لكن مكان جثته ما زال مجهولاً.

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