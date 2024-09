النجم الأوروغواياني لويس سواريز يعتزل اللعب الدولي- (فيديو)

ريو دي جانيرو (البرازيل): أعلن لويس سواريز، الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك في وقت متأخر من مساء الاثنين.

كشف النجم المخضرم 37/ عاما/ أن مباراة أوروغواي أمام باراغواي في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الجمعة القادم، ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وقال سواريز في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو بصوت ممتزج بالدموع “لقد قدمت كل شيء لمنتخب أوروغواي، ولكن عمري 37 عاما وكأس العالم القادمة لا تزال بعيدة”.

