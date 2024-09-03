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النجم الأوروغواياني لويس سواريز يعتزل اللعب الدولي- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

لويس سواريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي

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ريو دي جانيرو (البرازيل): أعلن لويس سواريز، الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك في وقت متأخر من مساء الاثنين.

كشف النجم المخضرم 37/ عاما/ أن مباراة أوروغواي أمام باراغواي في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الجمعة القادم، ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وقال سواريز في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو بصوت ممتزج بالدموع “لقد قدمت كل شيء لمنتخب أوروغواي، ولكن عمري 37 عاما وكأس العالم القادمة لا تزال بعيدة”.

ويعتبر سواريز هو الهداف التاريخي للمنتخب الأوروغواياني، برصيد 69 هدفا في 142 مباراة، حيث يعتبر أحد أفضل المهاجمين في جيله.

ورغم ذلك، فقد جذب سواريز الانتباه إليه أكثر من مرة بسبب سلوكه غير الرياضي على مدار مسيرته الرياضية.

وعوقب سواريز بالإيقاف 9 مباريات دولية بسبب عضه المدافع الإيطالي جورجيو كييليني في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ولعب سواريز مع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني، وهو مرتبط حاليا بعقد مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، حيث يلعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

(د ب أ)

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