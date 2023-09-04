رياضة | تقارير رياضية

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل 850 هدفاً 

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

الرياض: أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، أول لاعب كرة قدم يسجل 850 هدفاً في المباريات الرسمية التي خاضها خلال مسيرته الكروية.
ومع تسجيله هدفاً في مرمى فريق الحزم بالدوري السعودي، وصل رونالدو إلى الرقم 850 هدفاً في المباريات الرسمية سواءً على صعيد الأندية أو المنتخب.
وسجل رونالدو بقميص منتخب البرتغال 123 هدفاً ومع فريق ريال مدريد الإسباني 450 هدفاً ومع مانشستر يونايتد 145 هدفاً.
كما سجل رونالدو 101 هدفا عندما كان يرتدي قميص فريق يوفينتوس الإيطالي و5 أهداف مع فريق سبورتينغ لشبونة و26 هدفاً مع فريقه الحالي النصر السعودي.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 850 هدفا في المباريات الرسمية
3 - سبتمبر - 2023
رونالدو الأفضل في الدوري السعودي في أغسطس
31 - أغسطس - 2023
رونالدو يرقص “العرضة” السعودية ويثير تفاعلا واسعا- (فيديوهات)
30 - أغسطس - 2023
النصر يكتسح الفتح بخماسية في ليلة تألق رونالدو بالدوري السعودي
25 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية