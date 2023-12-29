النجم التونسي حنبعل المجبري يكشف سبب غيابه عن كأس أمم أفريقيا 

تونس: أرجع حنبعل المجبري، نجم المنتخب التونسي ولاعب فريق مانشستر يونايتد، غيابه عن قائمة المشاركين بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار لعدم جهوزيته الكاملة لهذه المسابقة.

وكان اللاعب أعلن اعتذاره للمدرب جلال القادري عن المشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 كانون الأول/ يناير حتى 11 شباط/ فبراير 2024، وفقا لما ذكره القادري في مؤتمر صحافي أمس الخميس.

وتسبب غياب اللاعب عن القائمة النهائية في جدل بوسائل الاعلام التونسية، لكن المجبري سارع بتقديم شكره للمدرب.

وقال المجبري في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “شكرا لجلال القادري واتحاد الكرة لدعمهم. لا يمكن المشاركة في مثل هذه المسابقة ما لم نكن مستعدين لأداء دورنا. كل التشجيع لزملائي هذه الكأس لنا”.

وضمت قائمة المنتخب التونسي 27 لاعبا من بينهم 19 لاعبا ينشطون خارج تونس.

ويلعب منتخب تونس، بطل نسخة 2004، ضمن المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا.

(د ب أ)