النجم الفرنسي كانتونا: الـ4 آلاف فرنسي الذين يشاركون في إبادة الفلسطينيين.. هل سيحاكمون؟- (تدوينة)

باريس- “القدس العربي”:

وسط الانقسام السياسي والاجتماعي في فرنسا حيال الحرب في غزّة، ارتفع صوت من شأنه أن يؤجج هذا الانقسام والجدل الناجم عن هذا الصراع، وهو صوت لاعب كرة القدم السابق والفنان والممثل إيريك كانتونا، الذي تساءل عبر منشور على إنستغرام مكتوب باللغة الإنكليزية حول الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين ذهبوا إلى للمشاركة إلى جانب الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزّة.

وقال إريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتيد السابق: “الأربعة آلاف فرنسي- إسرائيلي من مزدوجي الجنسية الذين غادروا للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي وإبادة الفلسطينيين بحجة شن حرب على حماس، هل سيتمكنون من العودة إلى فرنسا وكأن شيئا لم يحدث؟ وهل سيتم تقديمهم إلى العدالة؟”.

فعلاوة على منشور الدولي الفرنسي السابق، الملقب بـ”الكينغ” على ملاعب كرة القدم، فإن تساؤلاته تستحق أجوبة: هل يمكن لهؤلاء الفرنسيين مزدوجي الجنسية المنخرطين في صفوف الجيش الإسرائيلي من أجل قتل أناس في بلدٍ آخر ثم العودة إلى فرنسا وكأن شيئا لم يكن؟.

مجلة Nouvel Obs، كانت قد تساءلت في مقال يعود تاريخه إلى عام 2014، عن الالتزامات العسكرية لحاملي الجنسية المزدوجة؟.. وردت بتوضيح القاعدة العامة التي أشارت إليها وزارة الخارجية الفرنسية: “يخضع المواطنون مزدوجو الجنسية لالتزامات الخدمة الوطنية فيما يتعلق بالدولتين اللتين يحملان جنسيتيهما”.

قاعدة تتضمن بالضرورة حالات خاصة، تنشأ إلى حد كبير من الاتفاقيات المختلفة التي صدقت عليها الدول المختلفة. فمثلا، وفق Nouvel Obs: الفرنسي الجزائري، سواء كان يعيش في الجزائر أو في فرنسا، لديه الاختيار بين الخدمة الجزائرية (سنة واحدة) أو الفرنسية. يحتاج فقط إلى الإعلان عن خياره قبل أن يبلغ 19 عامًا، وإلا فإن حالة الإقامة تكون لها الأسبقية. وفي الواقع، سيتم اعتباره في وضع جيد في البلد الآخر.

لكن بين فرنسا وإسرائيل، تنص الاتفاقية الثنائية أيضًا على حالات الصراع: “في حالة التعبئة في فرنسا أو إسرائيل، يجوز للدولة المعنية استدعاء جميع مواطنيها مزدوجي الجنسية إلى العلم، بغض النظر عن مكان إقامتهم. بالطبع، ينطبق هذا الشرط على الدولة العبرية في حالة حرب أكثر مما ينطبق على الطرف الآخر.

وقد طالبت منظمات حقوقية فرنسية وسياسيون من اليسار الفرنسي بمحاكمة هؤلاء الفرنسيين مزدوجي الجنسية المشاركين مع الجيش الإسرائيلي في الحرب الجارية على غزة.