النجم الكوري الجنوبي سون يطالب بالتبرع بالطعام للشعب الفلسطيني- (فيديو)

سيول: طالب المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، من خلال مقطع فيديو مؤثر، بالتبرع بالطعام للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الجوع، وذلك عبر برنامج الأغذية العالمي.

وقال سون: “في فلسطين هناك العديد من العائلات والأطفال الذين يعانون من الجوع”.

وتابع لاعب توتنهام: “أحاول مكافحة الجوع في العالم من خلال برنامج الأغذية العالمي، توفير الطعام لتلك العائلات بمثابة منحهم حياة جديدة”.

وفي تأكيده على مدى خطورة الوضع وضرورة جمع التبرعات أوضح سون: “يمكنكم إنقاذ الأرواح من خلال الوجبات الساخنة، برجاء إرسال التبرعات”.

Tottenham’s South Korean footballer Heung-min Son has called for donations to support the Palestinian people through the World Food Programme. #GazaStarving pic.twitter.com/N2OffAxqkb

