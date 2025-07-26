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النجم الكوري الجنوبي سون يطالب بالتبرع بالطعام للشعب الفلسطيني- (فيديو)

منذ 27 دقيقة

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سيول: طالب المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، من خلال مقطع فيديو مؤثر، بالتبرع بالطعام للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الجوع، وذلك عبر برنامج الأغذية العالمي.
وقال سون: “في فلسطين هناك العديد من العائلات والأطفال الذين يعانون من الجوع”.
وتابع لاعب توتنهام: “أحاول مكافحة الجوع في العالم من خلال برنامج الأغذية العالمي، توفير الطعام لتلك العائلات بمثابة منحهم حياة جديدة”.
وفي تأكيده على مدى خطورة الوضع وضرورة جمع التبرعات أوضح سون: “يمكنكم إنقاذ الأرواح من خلال الوجبات الساخنة، برجاء إرسال التبرعات”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها النجم الكوري لجنوبي دعمه علنا لفلسطين، وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي وبعد تعادل منتخب بلاده مع فلسطين 1/1 في تصفيات كأس العالم 2026، أشاد سون كثيرا بمنافسه.
وقال سون في ذلك الوقت: “أود تهنئة الفريق الفلسطيني الذي عمل بجد، أعتقد أنهم استعدوا بشكل جيد للمباراة رغم الموقف الصعب الذي يعيشونه”.
(د ب أ)

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