النجوم العرب يطلقون صرخاتهم عبر مواقعهم ويطالبون بدعم حقيقي للفلسطينيين

القاهرة ـ دمشق ـ بيروت ـ دبي ـ «القدس العربي»: أدان عدد كبير من نجوم الفن العرب عبر حساباتهم على وسائط التواصل، صمت الدول العربية على ما يحدث للشعب الفلسطيني يوميا من قصف إسرائيلي وحشي تجاوز كل الخطوط، ويتصف بالوحشية والاستهتار بكل القيم الإنسانية. فكتبت النجمة المصرية شيريهان: «الصهاينة الإسرائيليون في الحقيقة والواقع والتاريخ، من بين أسوأ الأشرار، الذين شهدهم العالم على الإطلاق»!

بينما نشر المطرب العراقي كاظم الساهر فيديو تحدث فيه عبر حسابه على إنستغرام: «القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها الأبرياء، كلنا معكم، والكل يحاول فعل أي شيء من أجلكم، نحن نحبكم إخوتنا في غزة وقلوبنا معكم، أتمنى أن ينتهي هذا المشهد المأساوي، وأتمنى أن يعم السلام والأمل دمتم بخير».

وكتبت الفنانة المصرية ا حنان ترك: «ليس عليك أن تكون مسلما لدعم فلسطين، بل عليك فقط أن تكون إنسانا».

وقال النجم الفلسطيني محمد عساف: «يجهزون الآن كذبتهم المقبلة والقتلة هاجموا المستشفيات، والمساجد، والكنائس والمدارس.. هؤلاء المجرمون خاضوا بدماء أهل غزة.. رجالاً ونساءً وأطفالا.. لا تعتادوا منظر الدم ولا تصدقوا كلام الكاذبين»!

وتمنى الممثل المصري أحمد حلمي أن ينتهي صمود الفلسطينيين بالنصر. وأضاف عجزنا اليوم لحظة مميتة!

وقال إن أوقات الحزن «للأسف بقت تتكرر كتير، يعني اللحظات اللي بدأت من يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول لأهلنا في فلسطين، أوقات محزنة جدا وعمري ما عيشتها في حياتي، لأنك عاجز مش قادر تعمل حاجة بجد لحظة مميتة وأتمنى صمود الشعب الفلسطيني ينتهي بالنصر».

وقال هاني شاكر، «إن ما يحدث في غزة من فظائع أمر لا يحتمل وغير مقبول، مهاجما وحشية اقتحام المستشفيات وقصفها وقتل الأطفال والنساء والعجائز والمدنيين.

وعلق المطرب اللبناني راغب علامة على اقتحام الجيش الاسرائيلي للمستشفيات «ما هذا الاجرام؟! ما هذا الجنون؟! مستشفيات غزة أصبحت كالمسلخ؟! الأطفال والنساء والمصابون مرميون في أرض المستشفيات هل يشاهد هذا العالم الأعمى؟!

وأضاف: «يا رب العالمين ساعدهم.. يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل.. والإجرام عنهم.. يا رب العالمين انتقم لهم.. يا الله نناشدك أن ترفع الشدة عنهم».

وقال الفنان اللبناني وائل جسار عن تبرع المطربين بأجور حفلاتهم لأهالي غزة: «هم مش محتاجين فلوس.. هم محتاجين وقفة رجال شجعان». وأعرب عن تعجبه الشديد من بعض المطربين الذين يحيون حفلاتهم لكي يتبرعوا بمبالغ حفلاتهم لأهالي غزة، أطفال غزة مش محتاجين فلوس، لأن فلسطين بتموت وبتروح من أيدينا»!