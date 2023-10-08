النخالة: لدى حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيرا إسرائيليا- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن لدى حركته 30 أسيرا إسرائيليا.
وقال النخالة إن هؤلاء لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا.
وتابع أن معركة “طوفان الأقصى” أظهرت انكسار الاحتلال، وأن غزة بمقاتليها تقول كلمتها.
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الأمـين العام لحركة الجهادالإسلامي زياد النخالة:سنقاتل وسنغير المعادلات وعليناجميعاً أن نقاتل صفاًواحداً حتى النصر
النخالة:أسرى العدو من الجنودوالمستوطنين الذين نقبض عليهم في غزة بالعشرات
النخالةعملية #طوفان_الأقصى"ضعف العدو وأصابته بالهستيريا والشلل،والعدو قابل للانكسار pic.twitter.com/2cU9aaI7Va
— اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) October 8, 2023