النخالة: لدى حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيرا إسرائيليا- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن لدى حركته 30 أسيرا إسرائيليا.

وقال النخالة إن هؤلاء لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا.

وتابع أن معركة “طوفان الأقصى” أظهرت انكسار الاحتلال، وأن غزة بمقاتليها تقول كلمتها.