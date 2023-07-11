النخالة يحذر من فشل اجتماع الأمناء العامين بسبب “الاعتقالات السياسية”.. وقيادة القوى تدعو لاستراتيجية جامعة

غزة- “القدس العربي”:

مع استمرار التحضيرات العملية لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف الاتفاق على رؤية سياسية جديدة، في ظل التطورات الميدانية على الأرض، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن الاجتماع معرض للفشل، بسبب الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وقال النخالة في تصريح صحافي “إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل”.

وجاء التصريح المقتضب للنخالة، في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات العملية لإنجاح اللقاء، بعد توجيه دعوة رسمية من الرئيس محمود عباس، لقادة الفصائل الفلسطينية.

وقد كانت حركة الجهاد الإسلامي، وعلى لسان نائب الأمين العام محمد الهندي، أعلنت موافقتها على المشاركة في تلك الاجتماعات، المخصصة للاتفاق على رؤية وطنية فلسطينية شاملة، للمرحلة القادمة، في ظل التغول الإسرائيلي الحاصل على الأرض.

وقد أشار الهندي، إلى أن حركته تلقت دعوة للمشاركة في لقاء الأمناء العامين الذي سيعقد في القاهرة في ٣٠ يوليو الجاري، وقال “سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة”، لافتا إلى أن لقاء الأمناء العامين، “يأتي في ظل تكثيف العدو من إجراءاته لمصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس”.

استمرار التحضيرات العملية لعقد الاجتماع يوم 30 الجاري

وقد جاء تصريح النخالة الجديد، بعد إعلان حركة الجهاد الإسلامي، قيام أجهزة الأمن في الضفة الغربية، باعتقال عدد من كوادرها هناك.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، قال إن السلطة الفلسطينية “لم تغير سلوكها والتوقف عن شن عمليات اعتقالات واسعة بحق المقاومين وملاحقتهم في جميع أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة”، محذرًا من استمرار اعتقال المقاومين، كونه “يؤجج الأوضاع الداخلية، ويدفع نحو الانفجار”.

واتهم أجهزة الأمن الفلسطينية بتنفيذ عمليات اعتقالات واسعة، طالت أبناء وقيادات الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى، وقال “إن اعتقال المقاومين وملاحقتهم، هو من نتائج اتفاقية أوسلو المرفوضة من فصائل المقاومة الفلسطينية”.

وقبل يومين قالت الجهاد الإسلامي، إن الأجهزة الأمنية، اعتقلت القيادي جمال حمامرة، حيث ندد الناطق باسم الحركة بأشد العبارات بهذا الأمر، وقال “حمامرة قاسى الألم والمعاناة بسبب الاعتقال والملاحقة من قبل الاحتلال الصهيوني، لتستمر فصول هذه المعاناة بعد استدعاءاته المتكررة من قبل جهاز المخابرات، حيث جرى اليوم استدعاؤه واعتقاله”.

وأضاف “هذه السياسة خروجاً عن الإجماع الوطني”، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم حمامرة.

والجدير ذكره أن فصائل منظمة التحرير، كانت قد أعلنت موافقتها على المشاركة في اجتماع الأمناء العامين، فيما لم ترد حتى اللحظة حركة حماس على تلك الدعوة الموجهة من الرئيس محمود عباس.

ورحبت قيادة القوى الفلسطينية في بيان أصدرته، بدعوة الرئيس عباس لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة يوم الثلاثين من يوليو الحالي، وأكدت في ذات الوقت على أهمية الدعوة “في ظل تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال وعصابات وقطعان مستوطنيه الاستعماريين، وفي ظل توسيع سياسات القتل والتصفية ضد أبناء شعبنا، وحرق البلدات والقرى القريبة من المستعمرات، والقيام بمجزرة بشعة في مدينة جنين ومخيمها الصامد”.

وقالت إن الأمر يتطلب من الأمناء العامين “تنفيذ استراتيجية وطنية جامعة، تعزز صمود شعبنا وتوحده في مواجهة الاحتلال والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”.

وشددت على أهمية الحفاظ على الثوابت وقرارات الإجماع الوطني، المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وأهمية وضع القرارات الكفيلة بمقاومة وكفاح الشعب الفلسطيني، من خلال آليات متابعة لحماية كل الوضع الداخلي وتعزيز الصمود، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي قالت إنها “تشكل صمام أمان لحماية قضيتنا ومقاومتنا وكفاحنا”.

ويهدف اللقاء المقرر للأمناء العامون، للتوصل إلى رؤية جامعة للفصائل، تحدد المسار السياسي للمرحلة القادمة، كما من المقرر أن يبحث بعمق ملف المصالحة المتعثر.

وتريد فصائل دعيت للمشاركة، أن يجري العمل بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، بالتحلل النهائي من “اتفاق أوسلو”، ووقف العمل به بشكل كامل، بما يخص اتفاقياته السياسية والاقتصادية والأمنية، بناء على الخطة الموضوعة من قبل، وتبني استراتيجية وطنية شاملة، هدفها نيل الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية.