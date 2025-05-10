النرويجي ألكسندر سورلوث يسجل “هاتريك تاريخي” في الدوري الإسباني

مدريد: استغرق النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد 4 دقائق فقط ليسجل 3 أهداف “هاتريك” في مرمى ريال سوسيداد، هو الأسرع في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم منذ انطلاقه.

ونجح سورلوث، في قيادة “الروخي بلانكوس” للفوز على ضيفه ريال سوسيداد برباعية نظيفة، السبت، على ملعب “ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

ثلاثية المهاجم النرويجي، البالغ من العمر 29 عاما، جاءت في وقت مبكر، وتحديدا في الدقائق 7 و10 و11، في سابقة من نوعها، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 30 ليحسم نتيجة اللقاء لصالح فريقه خلال الشوط الأول.

بهذا الفوز الكبير، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 70 في المركز الثالث بجدول الترتيب العام لأندية المسابقة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة الـ43 في المركز الثاني عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز فالنسيا على خيتافي 3-0، وسيلتا فيغو على إشبيلية 3-2، وفياريال على جيرونا 1-0، وريال مايوركا على بلد الوليد 2-1.

(الأناضول)