النرويجي تارجي فيساس: كاتب ما لا يوصف

ولد الروائي وكاتب القصة القصيرة والشاعر النرويجي تارجي فيساس في فنيجيم سنة 1897، وتوفي في أوسلو في 15 مارس/آذار 1970. كان ابن فلاح، وتردد لفترة طويلة بين مزاولة مهنة والده والكتابة.

كتب (باللغة النرويجية الجديدة (نينورسك) وهي لغة كانت تُعرف سابقا باسم «اللغة الريفية» منذ عشرينيات القرن الماضي، لكنه لم يحقق شهرة وطنية وأوروبية حتى عام 1934، مع كتابه «اللعبة الكبرى»؛ ثم تأتي سنوات الحرب والخوف والعنف ليكتب «الجرثومة» «البيت في الليل». ومن روايات ما بعد الحرب رائعتاه: «الطيور» و«قصر الجليد».

حصل تارجي على جائزة البندقية عام 1953 عن مجموعة القصص القصيرة Les Vents (Vindane) وفي عام 1964 نال جائزة مجلس الشمال عن رواية «قصر الجليد». وكان أيضا نائبا لرئيس رابطة الكتاب النرويجيين من عام 1963 إلى عام 1966. في عام 1964 أسس جائزة «Tarjei Vesaas» للمبتدئين لمساعدة الكتاب الشباب.

مع من نتحدث عندما نكون صامتين؟

تارجي فيساس هو كاتب ما لا يوصف، وما يتم إسكاته، لكنه يظهر في تفاهة العالم. قال ريلكه لرودان في الأول من أغسطس عام 1902: «هناك كتب تمس جذور الروح الأكثر حساسية، ونحن لا نتوقف أبدا عن بذل كل ما في وسعنا للبحث عن المؤلف لنصادقه». وهذا هو حال من استطاع أن يقترب من كتب النرويجي تارجي فيساس، أحد كبار كتاب القرن الماضي. لن تترك روايات ونبوءات فيساس أبدا مرة أخرى القارئ الذي، بالصدفة، في إحدى أمسيات الشتاء، اكتشف هذه الشلالات الجليدية التي هي كتابات فيساس.

ولد تارجي فيساس في 20 أغسطس/آب 1897 في فينجيم في مقاطعة تيليمارك القديمة جدا، وتوفي في 15 مارس 1970 في أوسلو. تم التفكير فيه كثيرا للحصول على جائزة نوبل. كان أبوه فلاحا، وكان ينبغي أن يبقى كذلك أيضا، إنه عالق تماما في قشرة الأرض، وأولوية التربة. تجسد كتاباته التنفس القوي للفصول، وزفير الضباب عبر الحقول، وصدمة الحجارة والجليد. لغته ريفية ليس فقط لأنه يستخدم لغة نرويجية معينة. الكلمات كتل تراب، والثلج يروي كتبه. لقد تعهد بالولاء للبساطة والهشاشة. لم تترجم بعد إلى الفرنسية القصائد والقصص القصيرة والمسرحيات وعشرات الروايات الأخرى. «الحياة على ضفاف الماء» هو عنوان مجموعته الشعرية الأخيرة ، يرمز إلى هذه الكتابة المتواضعة، الحذرة من الرحلات الغنائية للخيال والشفقة، لكنها تعكس جوهر الطبيعة وعشقها حتى الموت، لكنه عشق أقوى من الموت.. متغلغل في أعماق الثلج والماء والنار الحاضرة دائما. مسكون عمله بقطرات الماء على الغصن، بالعنف الذي ينفجر في هذا المكان من اليوم الأول للعالم، مسكون بكائنات بسيطة التفكير، ببلهاء كل قرى العالم، الذين يعرفون كيف ينظرون إلى ما وراء المظاهر، والإنصات لغير المسموع، لتصدع الهاوية التي نحملها في داخلنا. تملك كتابة فيساس، بقدر ما توحي به الترجمة، أسلوب حيوان بري يقترب خجولا، من أشياء قيلت وتكررت بالفعل، يقترب بخفر من رسومات خفية في الثلج، ومن صور فجائية هائلة وعنيفة.

الانجراف على الماء والثلج والجليد

ليس فيساس كاتبا إقليميا، أو قوميا نرويجيا بأي حال من الأحوال، فهو يذكرنا بجاكوبسن أكثر من كاتب نرويجي آخر هو كنوت هامسون، الذي يتفوق عليه بنبوءته الشعرية المنفتحة على العالم. الطبيعة لديه ليست صورة تقليدية لأقصى الشمال، فهي مليئة بالتهديدات لكنها أيضا مليئة بالهدوء. إن فنه في إبراز الموت العنيف، كما هو الحال في الحياة، وسط روعة العالم الرائعة، يجعله أحد أعظم كتاب القرن العشرين. إن تاريخ الفلاحين المسالمين الذي نعتقد أننا نقرأه أصبح أدب الهاوية. يتم التعبير عن هذه الشفقة الكبيرة على العالم بجمل مرنة ومغنّاة، لكنها دائما ما تكون بائسة. لا يغرق فيساس في الصمت أو الكبرياء، بل يسمح للتضامن بالظهور مع الجميع، دون رفض الضعفاء.

إن التقدم في كتاب من كتب فيساس، يعني التقدم في غابة من الرموز. ومع ذلك فهو يستخدم لهذا الغرض الأدوات الأولية فقط. وهكذا يتزحلق على الماء والثلج والجليد، والطيور والأشجار والبحيرة. يمكن أن تحدث أشياء كثيرة في بلد مُدنس، كما يقول فيساس، ويخبرنا كثيرا عن السحب، وعن دوائر الأحياء، كما يخبرنا عن الليل الذي يحل، وعن أولئك الذين سيموتون في هذه الليلة، لكن قبل كل شيء عن أولئك الذين لم يستسلموا أثناء الليل والذين سيرون المنحنى الصغير للشمس، حتى لو كان لديهم اسم ولن يكون لهم أبدا. ما أردته هو أن أحكي قصة اللعبة الخفية والسرية التي تحدث خلال ساعات الليل، وهي لعبة ينبغي أن لا يشهدها أحد. تطارد تارجي فيساس الوضعية البشرية ويقترب من الموت. إنه يقترب ببطء من قدسية الحب، هذا الحب الذي يوحد الفتاتين الصغيرتين، سيس وأون، في قصر الجليد ضد الموت. منذ لقائهما في المدرسة، إلى هروب آن الغريب ووفاتها، يستمر الغياب الطويل جدا مثل الشتاء، بحثا عن قصر الجليد واكتشافه، والانحدار التعاطفي لسيس. وأخيرا، كارثة الربيع وعودة آن للظهور ميتة وحية في الجليد. عندها ستعرف سيس أنها لن تخون صداقتها الميتة أبدا، وستحتفظ بداخلها بصور آن. يعارض قصر الجليد للموت المتجمد قصر ذكرى الحب الأمين. وكلاهما أبعد من الواقع.

مثل الخيول في رواياته هو تارجي فيساس، يمر لكنه يعرف، ويعيش حلمه، في موسيقى الريح والسحب على كتفيه. صاحب رؤية ويقظة، لقد قيل عن فيساس، وأكثر من ذلك، وراء هذا الصامت الكبير يوجد ساحر. يعرف كيف يلتقط أدنى إثارة للضوء، وأدنى خطوة على الثلج. ليست الطبيعة مصدر الإجابات، لكن يجب أن نسائلها باستمرار، ونحاربها أحيانا وقسوتها، ونذوب فيها أخيرا. يجب أن يتمتع فيساس بالتأمل، كما يشير مترجمه ريجيس بوير، في مقدمته المضيئة لقصر الزجاج. ما يرمز إلى فيساس هو هذه الحركة الدائمة بين الواقع الأكثر أهمية والحلم الأكثرتحليقا. ومثل الطيور السوداء، يمر القلق والمخاوف المذعورة من خلال عمله. إنه يزرع التهديدات على حافة الكلمات. يمكن أن يندلع فجأة قدر كبير من العنف الكامن كما هو الحال في موسيقى سيبيليوس. يبدو أن هذا العنف يأتي من أعماق الأرض المنصهرة، إنه مثل فلاح متواضع يسيطر عليه الخوف مما هو غير مرئي، مما يجرؤ على الظهور في سقوط العقل. الشر يتربص، الطبيعة موجودة في كل مكان لكنها باقية ونحن نمر. يعبر الجوهري في ما لم يُقل. وأحيانا يخترقنا فجأة غموض صرخة، على أي حال، فقد تجاوزنا ما قيل. لا شيء يصرخ، لا شيء يقول الكثير، إنها الأصوات التي تتكلم، الأصوات التي تقول نحن أو أنا، هذا هو صوت الكلب، صوت الغابة، صوت الجسور.. ينسج فيساس الهش والمختلف بين حفيف الطفولة وتشقق الجليد، تنطلق أغنية الطهارة من كتبه. يجب علينا أن نتعامل معها بالحذر نفسه الذي نتعامل به مع البحيرة المتجمدة، وأن نستمع عن كثب إلى أدنى حفيف للضوضاء.

قصر الجليد، قلعة الشعر، يعلمنا فيساس من جديد المطلق في الريشة، والعشب، والشجرة المحترقة، وقطرة الماء المتساقطة، وفي كل هذه الدورات البسيطة، هذه التهديدات الكامنة. تقيم الهاوية في داخلنا، فقط ثلج الحب يسد شقوقها. الموت إذن ليس سوى النظام الطبيعي، التوتر النهائي. يشير شلال العزلة المتجمد إلى الوجود. لا تزال المياه السوداء للبحيرة مغلقة، ويواصل ماتيس ذو التفكير البسيط الكتابة لطائره كتابة الطيور. لقد ألغيت الحدود بين الحياة والموت، يكتب فيساس دائما وراء المظاهر. والأمر متروك لنا أن نسير بين رموزها، وممراتها المظلمة، وتفشيات الطبيعة. عظيم هو فيساس، سيسجنك قصر الجليد تماما كما لا يزال يحتجز آن، الفتاة الصغيرة المجمدة في الحياة الآخرة.

تتساقط الثلوج، تتساقط الثلوج على الجسور الصامتة، الجسور التي يتجاهلها الآخرون

لنا وحدنا، نحن غير المنسجمين مع العالم، المنفيين من الحياة، يومئ فيساس. يقف مبتسما على حافة الصقيع، ويطلب منا أن نسمع تحذيرات الطبيعة الصامتة. يتكلم منذ فجر الزمان، حتى انطفاء قلوبنا الأرضية الداخلية. يتقدم سر الأشياء. يفتح معبرا من خلال كتبه.

نحن وأنتم في صمت تام (فيساس)

بعض قصائد من الوجود في ما يفنى

(ترجمة إيفا سوفجرين وبيير جرويكس)

تلال منزلي

أحيي الزهور

وأحيي الحجارة

أحيي التلال

أحيي كبار السن

إلى حياة صعبة

مطبوعة على وجوههم.

يقولون:

لحسن الحظ أنك عدت

لقد فكرنا فيك.

أنا مندهش لسماع هذه الكلمات.

الوجه المقابل

هو مثل كتلة ودية.

في النهاية أشعر

عاد حقا إلى المنزل.

الهدوء هو السطح

في أرض النيران،

لا شيء مرئيا،

كل شيء في التوازن.

لكن الأمور تحدث

في هذه اللحظة،

مثل الانهيار الأرضي الساخن

في قلب الجبال.

وهم يعرفون ذلك، تلك النادرة

الذي رأى من خلال الشقوق

وشعرت بالحرارة.

ينجذب الناس إلى الناس

في جوع النيران لأكثر من ألف فرسخ

– و العين بالعين،

لبعضهم البعض، تفقد فجأة عدم اليقين

أما حقيقة عمق النار

واللقاء البري للنيران.

أقصر من القصير، كل الأشياء لا تزال تدوم.

كل شيء يدوم لفترة أطول – بالقرب من عدد لا يحصى من الأشخاص.

صاخبة، يوم الحصاد يغني في يوليو.

لمن وصل

سقطت الشمس.

الروائح الغريبة تحرق، تسمم القلب

في الأحلام ورؤى المساء الجامحة.

عين الله تستقر

على الأرض الممزقة.

في عمق المملكة

الخنافس الجديدة تطأ البقايا القديمة،

نعتقد الجذور القديمة.

الجذور نفسها الرقيقة

دائما حول الحجارة،

مظلمة ورطبة ودائما.

مليئة بالقوة العمياء.

مليئة الذين لم يولدوا بعد

في ريح الليل.

عش حلمنا (مقتطف)

الموت قبل أن نموت

يكمن في هذه الليلة

في كل ليلة.

تعيش باستمرار

أمامنا ويحدق بنا

مثل الغامض المظلم

جاء من البئر الجاف

حيث لم تعد هناك أحلام.

البرد يجذبنا إليها

فهو يظل مفتوحا – ولنا.

ما نعرفه،

حيث لم تعد هناك أحلام.

لكن البئر يعيش في قاعه،

حتى إن ما يعيش هناك

لقد حصل على نصيبه ويريد المزيد.

يضيء في ضباب الليل

مثل هذه النقطة العنيدة.

تحرق نارها الباردة

مص طائر الصدف

مثل عيون الثعبان بلا حراك

كاتبة ومترجمة مغربية