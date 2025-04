النرويج: الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل كبير- (بيان)

أوسلو: قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الوضع الانساني في غزة يتدهور بشكل كبير، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ أكثر من عام.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، حول الأوضاع بغزة في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولفت إيدي إلى منع إسرائيل سكان غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الفلسطينيون في غزة يعيشون في خوف من الموت والدمار منذ أكثر من عام، وأن الوضع الإنساني بالقطاع يتدهور بشكل كبير.

ودعا إيدي “جميع الأطراف إلى خفض التوتر واتخاذ خطوات لتحقيق السلام عبر الدبلوماسية والمفاوضات”.

وشدد على أنه “يجب أولا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإزالة العقبات التي تعترض تدفق المساعدات الإنسانية”.

وأشار الوزير إلى أن حل الدولتين واحترام القانون الدولي من شأنهما أن يضمنا الاستقرار والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.

For more than a year, the people of Gaza have lived in fear of death and destruction. While much attention is focused on #Lebanon and a possible regional escalation, the war in #Gaza continues.

The humanitarian situation is deteriorating dramatically. https://t.co/GNUuYcolAk

— Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) October 12, 2024