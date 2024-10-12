سياسة | دولي

النرويج: الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل كبير- (بيان)

12 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي

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أوسلو: قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الوضع الانساني في غزة يتدهور بشكل كبير، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ أكثر من عام.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، حول الأوضاع بغزة في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولفت إيدي إلى منع إسرائيل سكان غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الفلسطينيون في غزة يعيشون في خوف من الموت والدمار منذ أكثر من عام، وأن الوضع الإنساني بالقطاع يتدهور بشكل كبير.

ودعا إيدي “جميع الأطراف إلى خفض التوتر واتخاذ خطوات لتحقيق السلام عبر الدبلوماسية والمفاوضات”.

وشدد على أنه “يجب أولا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإزالة العقبات التي تعترض تدفق المساعدات الإنسانية”.

وأشار الوزير إلى أن حل الدولتين واحترام القانون الدولي من شأنهما أن يضمنا الاستقرار والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.

والسبت، دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، سكان شمال القطاع، إلى عدم الاستجابة لتهديدات إسرائيل بإخلاء منازلهم والانتقال إلى الجنوب، الذي يشهد قصفا إسرائيليا مستمرا وعمليات قتل في مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها “آمنة”.

ولليوم السابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)

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  1. يقول مراقب محايد:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 3:46 م

    النرويج من الدول القليلة المحترمة في أوروبا على عكس الدول الإرهابية المنحطة أخلاقيا مثل المانيا ،بريطانيا و فرنسا و ايطاليا و النمسا و بولندا و تشيك

    رد

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