النرويج تدعو إلى منع التصعيد في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

أوسلو: دعت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت يوم الخميس إلى منع التصعيد في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو العودة إلى العملية السياسية.

وقالت هويتفيلدت في بيان ورد على الموقع الرسمي للحكومة النرويجية إن هناك حاجة ملحة إلى وقف العنف ومنع تصعيد الوضع. وأضافت أنه” يجب تفادي جميع التحركات التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التصعيد في الوضع”.

وتابعت أنه لا يوجد حل عسكري للصراع وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو العودة إلى العملية السياسية.

وأكدت هويتفيلدت على أن النرويج تحث المجتمع الدولي على الاستمرار في مساعداته المالية للشعب الفلسطيني.

وقالت إن ” الوضع فقط سيزيد تفاقما إذا أوقف أو خفض المجتمع الدولي من المساعدات في هذه المرحلة الحرجة”.

(د ب أ)