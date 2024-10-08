النرويج ترفع مستوى التهديد الإرهابي الى “مرتفع” في ضوء التصعيد في الشرق الاوسط

أوسلو: رفع جهاز الأمن الداخلي النرويجي الثلاثاء مستوى التهديد الإرهابي في الدولة الإسكندنافية من “معتدل” إلى “مرتفع” خشية من تداعيات التصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

يأتي الإعلان الذي يرفع مستوى التهديد إلى الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات، بعد هجمات استهدفت سفارتي إسرائيل في الدنمارك والسويد.

وقال مارتن برنسن المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي لفرانس برس “نرفع مستوى التهديد الإرهابي في النرويج من معتدل إلى مرتفع. وهذا مرتبط بعدة عوامل أولها التصعيد الحالي في الشرق الأوسط”.

أضاف “ليست لدينا أي معلومة بشأن خطط ملموسة وواقعية هدفها تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف في النرويج”.

وبعد رفع مستوى التهديد، أصدرت الشرطة تعليمات لعناصرها بحمل السلاح أثناء الدوريات التي عادة ما تكون غير مسلحة.

وأوضح برنسن “ارتفع التهديد ضد الأهداف اليهودية والإسرائيلية”، مشيرا الى أن تشرين الأول/أكتوبر “يتضمن العديد من الأعياد اليهودية (على غرار يوم الغفران في 11 و12 منه) وبعضها قد يشكّل فرصة” لشنّ هجمات.

وإضافة الى الدوريات المسلحة، ستتخذ الشرطة إجراءات إضافية مثل تعزيز تواجدها في أماكن تعتبر مهددة وضعيفة، أو أثناء بعض التجمعات، وزيادة التدقيق عند الحدود والمراقبة في الداخل.

وتعرضت السفارة الإسرائيلية في كل من الدنمارك والسويد للاستهداف في الآونة الأخيرة، الأولى بانفجارات على مقربة منها، والأخرى بإطلاق نار نحو مبناها، من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

ولم تستبعد أجهزة الاستخبارات السويدية ضلوع إيران في الواقعتين.

في كوبنهاغن، يشتبه بأن شابين سويديين يبلغان 16 و19 عاما، كانا يحملان خمس قنابل يدوية، ألقيا اثنتين سقطتا على شرفة على بعد نحو مئة متر من المقر الدبلوماسي ليل الأول-الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

في أوسلو قالت رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي سيف سورنسن في مؤتمر صحافي “تستخدم جهات فاعلة حكومية شبكات إجرامية لتنفيذ أعمال إرهابية في بلدان أخرى في أوروبا”.

وأشارت إلى التوصل لصلة بين أشخاص مرتبطين بالهجوم في كوبنهاغن وأنشطة في النرويج.

وبحسب السلطات النرويجية، يقيم نحو 1500 يهودي في البلاد غالبيتهم في أوسلو والمناطق المحيطة بها.

(أ ف ب)