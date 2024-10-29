سياسة | دولي

النرويج تسعى للحصول على رأي العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين- (تدوينة)

29 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي

النرويج: قالت النرويج، اليوم الثلاثاء، إنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول.

وقالت النرويج في بيان إن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار إسرائيل أمس الاثنين حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم.

