سياسة | دولي | أوروبا

النرويج تسلح شرطتها استثنائيا بسبب تهديدات لمساجد

6 - أبريل - 2024

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أوسلو: قررت قيادة الشرطة النرويجية، السبت، أن يحمل الشرطيون السلاح حتى إشعار آخر بسبب تهديدات تلقتها الجالية المسلمة.

وكتبت في بيان “قرر المدير العام للشرطة تسليح الشرطة على مستوى البلاد اعتبارا من ظهر اليوم السبت”.

وأضافت “السياق هو التهديدات الموجهة ضد الطوائف الدينية الإسلامية وعيد الفطر الأسبوع المقبل”.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة رور هانسن “الأمر يتعلق بتهديدات لمساجد”.

لا يحمل عناصر الشرطة بشكل عام السلاح في الدولة الإسكندينافية، لكن يسمح لهم بذلك استثنائيا على غرار ما حصل خلال فترة عيد الفصح من 27 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل.

ولم تغيّر السلطات مستوى التأهب من التهديدات الذي يعتبر حاليا “معتدلا”.

(أ ف ب)

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