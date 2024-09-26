النرويج تصدر طلبا دوليا للبحث عن شخص على صلة بأجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان

أوسلو: قالت الشرطة النرويجية اليوم الخميس إنها أصدرت طلبا دوليا للبحث عن رجل نرويجي من أصل هندي على صلة ببيع أجهزة البيجر التي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية وانفجرت الأسبوع الماضي.

واختفى رينسون فوسه (39 عاما) أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهو مؤسس شركة بلغارية ذكرت تقارير أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر.

وقالت شرطة أوسلو في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز “أمس، 25 سبتمبر، تلقت شرطة أوسلو بلاغا عن شخص مفقود فيما يتعلق بقضية البيجر“.

وأضافت “فتحت الشرطة قضية أشخاص مفقودين، وأرسلنا مذكرة دولية (للبحث) عن الشخص”.

وأحجم فوسه عن التعليق على مسألة أجهزة البيجر عند الاتصال به هاتفيا يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر أيلول، وأنهى المكالمة عندما سُئل عن الشركة البلغارية. ولم يستجب لعدة محاولات للتواصل معه عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية.

وقالت شركة (دي.إن ميديا) النرويجية التي يعمل بها فوسه إنه غادر لحضور مؤتمر في بوسطن في 17 سبتمبر أيلول، ولم تتمكن الشركة من الوصول إليه منذ 18 سبتمبر أيلول.

ويعمل فوسه في قسم المبيعات بالشركة.

ووفقا لسجل الشركات البلغارية أسس فوسه شركة (نورتا غلوبال) ومقرها صوفيا في 2022.

وتحقق بلغاريا في دور الشركة في توريد أجهزة البيجر المفخخة، لكنها لم تعثر على أي دليل على تصنيعها في البلاد أو تصديرها منها.

(رويترز)