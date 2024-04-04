سياسة | دولي

النرويج تعتقل حارق المصحف “العراقي موميكا” وتعتزم ترحيله

4 - أبريل - 2024

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ستوكهولم: أعلنت السلطات النرويجية، الخميس، اعتقال العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من القرآن الكريم أكثر من مرة في السويد، وعزمها ترحيله.
ورفضت السلطات النرويجية طلب اللجوء الذي تقدم به موميكا، بعد صدور قرار محكمة استئناف الهجرة السويدية، بترحيله من البلاد في 27 مارس/ آذار الماضي.
وذكر مكتب الهجرة النرويجي، في بيان، أن طلب لجوء موميكا، تم رفضه، ولذلك تم اعتقاله بغية ترحيله.
وأضاف البيان، أن موميكا سيتم إعادته إلى السويد التي تقدم بأول طلب لجوء فيها بموجب اتفاقية دبلن للجوء.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم مصلحة الهجرة السويدية جيسبر تنجروث، إن موميكا، لديه تصريح عمل وإقامة حتى 16 أبريل/ نيسان 2024.
وأضاف تنجروث، في تصريح لقناة TV4، أنه بعد ذلك التاريخ لن يتم إصدار تصريح إقامة لموميكا، وسيتم ترحيله من البلاد.
لكن موميكا، اعترض على القرار ونقل القضية إلى محكمة الهجرة، التي بدورها أيدت قرار الترحيل في 7 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 28 يونيو/ حزيران 2023، أحرق موميكا، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.
وشهدت السويد في تلك الآونة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.
وفي يوليو/ تموز 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدم به المغرب يعتبر جميع أنواع العنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية والكتب المقدسة والأماكن الدينية انتهاكا للقانون الدولي.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 4, 2024 الساعة 11:00 م

    عندما ينقلب السحر على الساحر تكون هذه النتيجة، من حارب الله لقي شر فعلته وباء بسخط من الله نعم المنتقم الجبار العزيز القهار ✌️🇵🇸☹️☝️

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  2. يقول عبد المجيد:
    مايو 4, 2024 الساعة 8:05 ص

    2023-25-07
    الجزائر- “القدس العربي”: أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لحوادث تدنيس المصحف الشريف، واصفا هذه الأعمال بـ”الدنيئة”، وذلك في اتصال جمعه بنظيره الجزائري أحمد عطاف!!

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