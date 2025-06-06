النرويج تعزز صدارتها للمجموعة التاسعة بثلاثية في شباك إيطاليا بتصفيات المونديال

أوسلو: عزز المنتخب النرويجي صدارته للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، عقب فوزه الكبير والمفاجئ على ضيفه الإيطالي 3/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وخاض المنتخب الإيطالي أولى مبارياته بتصفيات المونديال بعدما غاب عن الجولتين الأولى والثانية لانشغاله بالمشاركة في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، حيث خرج على يد المنتخب الألماني.

على الجانب الآخر، رفع منتخب النرويج رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة محققا فوزه الثالث على التوالي.

وتقدم المنتخب النرويجي عن طريق ألكسندر سورلوث في الدقيقة 14، وأضاف زميله أنتونيو نوسا الهدف الثاني في الدقيقة 34 .

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، سجل إرلنغ هالاند الهدف الثالث للمنتخب النرويجي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب إسرائيل على ضيفه منتخب إستونيا 1/3.

وتقدم منتخب إستونيا في الدقيقة 31 عن طريق ماتياس كيت، وبعد ثماني دقائق سجل دتن بيتون هدف التعادل للفريق المضيف.

وفي الدقيقة 49 عاد بيتون ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، فيما أضاف محمد أبو فاني الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

ورفع منتخب إسرائيل رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن إستونيا في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب مولدوفا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

(د ب أ)