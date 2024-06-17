النرويج تقدم 10 ملايين دولار كمساعدات إضافية للأونروا

النرويج: أعلنت النرويج أنها ستقدم حوالي 10 ملايين دولار كمساعدة إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأعلنت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم في بيان صحافي على موقع الحكومة على الإنترنت، أنّهم سيرسلون مبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين دولار كمساعدة للأونروا في بداية عام 2024، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها.

ووصفت الوزير الأونروا بأنها “العمود الفقري للأنشطة الإنسانية في غزة.” مشيرة إلى أنّ الوكالة تعاني من صعوبات مالية بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل.

وذكرت أن موظفي الأونروا ومدارسها ومستشفياتها يتعرضون للهجوم كل يوم، وأن عمل الوكالة في فلسطين يزداد صعوبة مع الوقت.

وأعلنت النرويج اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار.

وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها التاسع، شنت إسرائيل حملة ضد الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم “عدم حياديتها” و”تورط” موظفين فيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 22 أبريل/ نيسان خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أداء الأونروا إلى “عدم تقديم إسرائيل أي دليل” على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد “أهمية دورها الإغاثي”.

(الأناضول)