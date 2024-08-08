سياسة | دولي

النرويج تقول إن إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها ستكون له “عواقب”

8 - أغسطس - 2024

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي ينظر- رويترز

حجم الخط
3

أوسلو: أعلن وزير خارجية النرويج، الخميس، أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية مكلّفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو “عمل متطرف”، وستكون له “عواقب”.

وقال الوزير اسبن بارث ايدي، في بيان، إن هذا القرار “ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة نتانياهو. نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتانياهو”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية، في غضون سبعة أيام.

وأشار كاتس إلى تدابير “معادية لإسرائيل” اتخذتها الحكومة النرويجية، منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس” في قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبينها “الاعتراف بدولة فلسطين، والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات سيئة لمسؤولين نرويجيين كبار”.

وكانت إسرائيل أمرت، في أيار/مايو، القنصلية الإسبانية في القدس بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين، اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو الماضي، كإجراء “عقابي” لاعتراف مدريد بدولة فلسطينية.

وقبل هذه الخطوة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، اعتباراً من 28 أيار/مايو، وهو ما أثار استياء شديداً من جانب إسرائيل.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الكروي داود النرويج:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 2:31 م

    فخور جداً بموقف وزير الخارجية النرويجي !
    عقبال الدول الأوروبية المترددة !!
    و لا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  2. يقول رضوان:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 5:58 م

    Thank you 🇳🇴, we have nothing but love , respect and appreciation for you..

    تحية للنرويج و لساستها الاحرار. لابد لهذه الدولة المارقة في فلسطين من مواقف انسانية تكفها عن الغطرسة.

    لا أعلم عن دولة تضرب حصار تجويع على مجتمع حتى يموت الطفل بين يدي أمه الجائعة ، و تتصرف كدولة ينبغي احترامها. .. حتى أنها احتجت على اليابان لأنها لم تدعها لحضور مراسيم ذكرى نكازاكي و هيروشيما. هل تدرك هذه الدولة ان حاكمها مجرم ابادة مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.

    لو تقف دول أخرى في اروبا موقف النرويج و أيرلندا و اسبانيا لكفت هذه الدولة الغريبة اجرامها المرضي عن الشعب الفلطسيني الاعزل.

    رد
  3. يقول Abo Mohamad:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 9:38 ص

    إسرائيل تريد فقط من الدول أن تقول نعم سيدي بأعين مغلقة

    رد

أخبار ذات صلة

عودة “فريق الحلم” في إدارة ترامب الثانية بشرى لليمين الإسرائيلي المتطرف وتعني مزيدا من طرد الفلسطينيين وضم الضفة
منذ 32 دقيقة
مجازر العائلات تتكرر.. جيش الاحتلال يدمر مباني سكنية فوق رؤوس المواطنين ويقتل العشرات
منذ ساعة واحدة
إعلام عبري: سقوط طائرة مسيرة جنوبي تل أبيب- (فيديو)
منذ 5 ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مدينة صور جنوبي لبنان
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية