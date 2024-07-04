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النرويج تندد بقرار إسرائيل إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية

4 - يوليو - 2024

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هلسنكي: قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم الخميس إن بلاده تندد بقرار إسرائيل “إضفاء الشرعية” على خمس بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن النرويج ترى أنه من “غير المقبول على الإطلاق” أن تقرر إسرائيل أيضا المضي قدما في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها.

والنرويج، التي اعترفت بفلسطين كدولة في مايو أيار، من أشد الداعمين لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وسبق التوصل إلى اتفاقات سلام مؤقتة في النرويج خلال تسعينيات القرن الماضي.

(رويترز)

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