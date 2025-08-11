النرويج تعلن خطوات لتقليص استثماراتها في إسرائيل وسط مراجعة شاملة للوضع في غزة والضفة

أرندال (النرويج): قال صندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل.

وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو حزيران إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية. والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.

وقال الصندوق “قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل”، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.

وفي السياق، أعرب وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ عن ثقته في الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانغن، مؤكداً أنه يتوقع اتخاذ إجراءات إضافية بعد إعلان اليوم، وشدد على ضرورة عدم استثمار الصندوق في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة.

وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(وكالات)