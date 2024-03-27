النرويج: منع إسرائيل قوافل المساعدات إلى غزة “غير مقبول”

أنقرة: قالت وزارة الخارجية النرويجية الأربعاء، إن قرار إسرائيل منع المساعدات الغذائية التي ترسلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من الوصول إلى شمال قطاع غزة “غير مقبول”.

وأفاد وزير الخارجية إسبن بارث إيدي بصفحة الوزارة على منصة “إكس”، أن “قرار إسرائيل بعدم السماح لقوافل الأغذية التابعة للأونروا بالوصول إلى شمال غزة غير مقبول، إن حدوث مجاعة في غزة مسألة وقت فقط”.

وشدد إيدي على أن المساعدات الإنسانية “حاسمة وعاجلة”، وأنه يجب على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الغذائية الحيوية إلى غزة.

والأحد، قال مدير الأونروا فيليب لازاريني، إنه “رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح بمرور قوافل أغذية من الوكالة إلى شمال قطاع غزة”.

وأضاف لازاريني في منشور على “إكس” أنه “اعتبارا من اليوم منعت إسرائيل الأونروا التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة”.

(الأناضول)