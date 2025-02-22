النرويج وإسبانيا تؤكدان رفض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

جوهانسبرغ: أكد وزيرا خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، رفض بلديهما خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدليا بها على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا بين 20 و21 فبراير/ شباط الجاري.

وأعرب وزير الخارجية النرويجي عن قلقه إزاء “بعض الإشارات التي ظهرت بشأن نفي الفلسطينيين إلى أراض أخرى”.

وقال إيدي إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة المساهمة في جعل الحياة جميلة للفلسطينيين وضمان حصولهم على دولتهم الخاصة المستقلة.

كما شدد على ضرورة إعادة بناء قطاع غزة الذي دمره الجيش الإسرائيلي، سواء على الصعيد المادي أو السياسي.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإسباني أن غزة هي أرض للفلسطينيين. ولفت إلى أن بلاده تدعم الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الشعب يجب أن يبقى في غزة.

وأوضح ألباريس أن إسبانيا ترسل مساعدات إنسانية لغزة لضمان عودة حياة الفلسطينيين إلى طبيعتها في أقرب وقت، وأنها ستكون جزءا من عملية إعادة الإعمار.

(الأناضول)