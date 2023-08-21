 النصر السعودي يتطلع لمصالحة الجماهير والتأهل لدوري أبطال آسيا 

الرياض: يسعى فريق النصر السعودي إلى تجاوز تعثره محليا، من خلال التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك حينما يلتقي ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الفاصل المؤهل إلى مجموعات دوري الأبطال.

وكان النصر قد خسر أول مباراتين في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث خسر أمام الاتفاق 1/ 2 وأمام التعاون صفر/ 2، بعكس الصورة المشرقة التي قدمها الفريق في البطولة العربية للأندية، والتي اختتمت أوائل الشهر الجاري في السعودية، حينما توج بلقبها بعد فوزه على غريمه التقليدي الهلال 2/ 1 في النهائي.

ورغم كتيبة المحترفين المتواجدة في الفريق، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم البرازيلي تاليسكا، مع انضمام أسماء أخرى مثل النجم السنغالي ساديو ماني القادم من بايرن ميونخ، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وسيكو فوفانا من لانس الفرنسي، وأليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلا أن النصر لم يتمكن من إسعاد جماهيره، وباتت الانتقادات توجه لمدربه البرتغالي لويس كاسترو.

وستشكل مواجهة شباب الأهلي دبي في ملعب “أول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، فرصة أمام النصر لمصالحة جماهيره، لكنه يخشى المفاجآت خاصة مع إقامة مباريات الدور الفاصل من مباراة واحدة فقط وبدون اعتماد نظام الذهاب والإياب في تلك المرحلة.

على الجانب الأخر، يدخل شباب الأهلي دبي، مباراة الغد منتشيا بفوزه في الجولة السابقة من التصفيات على الوحدات الأردني، لكنه ومدربه الصربي ماركو نيكوليتش يعلمان جيدا صعوبة المهمة أمام رونالدو ورفاقه.

وكان شباب الأهلي قد استهل مشواره في الدوري الإماراتي بالفوز على مضيفه عجمان 3 /صفر، ليدخل لقاء النصر وعينه على مواصلة النتائج الإيجابية لإسعاد جماهيره.

وستحاول الفرق العربية الأخرى في هذا الدور الفاصل، وهي العربي والوكرة القطريان، والشارقة الإماراتي، حجز بطاقات عبورها لدور المجموعات في القسم الغربي، من خلال مباريات قوية.

ويلعب العربي والوكرة مع فريقين من أوزبكستان، هما أجمك ونافباخور على الترتيب.

من جانبه، سيحمل الشارقة آمال الكرة الإماراتية إلى جانب شباب الأهلي دبي، حينما يلتقي مضيفه تراكتور سازي الإيراني، في محاولة اقتناص بطاقة العبور لدور المجموعات.

(د ب أ)