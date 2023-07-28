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النصر السعودي يسجل ساديو ماني في قائمته ببطولة الأندية العربية

منذ ساعتين

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الرياض: سجل نادي النصر السعودي ساديو ماني، الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي ولاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، بقائمته المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الجمعة، فإن هذا الإجراء جاء تحسبا لتوقيع النصر مع ماني في أي وقت خلال البطولة.

وكان ماني أعلن رغبته في الانضمام إلى النصر، ودخل في مفاوضات جادة مع مسؤوليه، وبات قريبا أكثر من أي وقت مضى من الانضمام للنادي السعودي.

يذكر أن النصر أبرم حتى الآن ثلاث صفقات في سوق الانتقالات الصيفية، بتعاقده مع الإيفواري سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس.

(د ب أ)

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