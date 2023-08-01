النصر يعلن رسميا تعاقده مع السنغالي ماني- (فيديو)

الرياض: أعلن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ.

ونشر النصر فيديو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر حمل عنوان “بصـوووووت واحد: ساديو ماني نصراوي”.

واستعرض الفيديو صوت الجماهير تهتف باسم ماني، الذي رد عليهم قائلا “لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب”.

وتضمن الإعلان أيضا الكشف عن الزي الاحتياطي للموسم الجديد في النصر.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية لكن تقارير صحافية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو (43.85 مليون دولار) للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن.

ويأتي انضمام ماني، البالغ عمره 31 عاما ولاعب ليفربول السابق، إلى النصر في فترة الانتقالات الحالية بعد انضمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر، والقادم من ساحل العاج سيكو فوفونا من لانس، والبرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الدولي السنغالي ماني سينضم لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية بعد غد الخميس.

وقالت “سينضم ماني حال جاهزيته غدا الأربعاء مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية استعدادا لخوض موقعة الزمالك المصري يوم الخميس في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية”.

وكانت الصحيفة ذكرت الشهر الماضي أن النصر وقع بالفعل مع ماني لثلاث سنوات بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي.

وأضافت أن النصر أدرج اسم السنغالي ماني ضمن قائمته المشاركة في البطولة العربية كإجراء استباقي للتوقيع معه في أي وقت خلال البطولة وهو ما تم لاحقا.

ويملك النصر أربع نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة متساويا مع غريمه المحلي الشباب.

ويكفي النصر التعادل في الجولة الأخيرة مع الزمالك ثالث الترتيب بثلاث نقاط ليتأهل إلى دور الثمانية.

وودع الاتحاد المنستيري المنافسات بعدما تلقى الخسارة الثانية في مباراتين.

(رويترز)