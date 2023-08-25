النصر يكتسح الفتح بخماسية في ليلة تألق رونالدو بالدوري السعودي

الرياض: قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر لفوز كبير على مضيفه الفتح 5/ صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واستعاد النصر نغمة الانتصارات من جديد، حيث حقق الفوز الأول في المسابقة بعد خسارته في أول جولتين، ليحتل المركز العاشر برصيد عشر نقاط، فيما تجمد رصيد الفتح عند أربع نقاط في المركز الثامن.

وتقدم النصر في الدقيقة 27 عن طريق ساديو ماني، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 55 عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث للنصر، فيما أضاف ماني الهدف الرابع في الدقيقة 81، ثم اختتم النجم البرتغالي ثلاثيته وخماسية النصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز التعاون على ضيفه أبها 1/ صفر.

وسجل ماتيوس كاسترو الهدف الوحيد للتعاون في الدقيقة 85.

ورفع التعاون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

واقتنص الشباب تعادلا صعبا مع ضيفه ضمك 1/ 1.

وتقدم ضمك عن طريق جورج نكودو في الدقيقة 71، قبل أن يسجل فهد المولد هدف التعادل للشباب في الدقيقة 89.

ورفع ضمك رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الشباب في المركز الرابع عشر.

(د ب أ)