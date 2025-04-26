النصر يكتسح يوكوهاما مارينوس برباعية ويبلغ المربع الذهبي بأبطال آسيا للنخبة

الرياض: تأهل النصر السعودي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على يوكوهاما مارينوس الياباني 1/4، مساء السبت، ضمن منافسات دور الثمانية المقامة بالمملكة العربية السعودية بنظام التجمع.

وسيلتقي النصر مع الفائز من مواجهة كاوزاكي فرونتال الياباني مع السد القطري والتي ستقام في وقت لاحق اليوم الأحد، حيث تقام مباراة قبل النهائي يوم الأربعاء.

وتقدم النصر عن طريق جون دوران في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 38، فيما عاد دوران ليسجل الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 53 سجل كوتا واتانابي الهدف الوحيد للفريق الياباني، لكنه تعرض للطرد بعد ذلك بـ20 دقيقة، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

(د ب أ)