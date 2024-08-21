 النصر يوافق على رحيل ماني والعمري للاتحاد بشرط

الرياض: ذكر تقرير إعلامي أن إدارة شركة نادي النصر السعودي، اشترطت دفع راتبي السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري، لاعبي الفريق، من أجل الموافقة النهائية على إعارتهما إلى نادي الاتحاد، لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أوضحته مصادر خاصة لصحيفة “الرياضية” السعودية، وافق النادي العاصمي مبدئيا على إعارة اللاعبين للاتحاد، لكنه تمسك بشرطه لإتمام الصفقة، وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين.

وتعاقد النصر مع ماني في آب/ أغسطس الماضي لمدة أربعة أعوام حتى 2027 قضى منها موسما واحدا في صفوف الفريق، فيما جددت الإدارة عقد العمري في أيلول/ سبتمبر الماضي لمدة أربعة أعوام إلى 2028.

وذكرت المصادر، أن ماني يحصل على 40 مليون يورو في الموسم الواحد، فيما يتقاضى العمري 12.5 مليون ريال.

ولعب السنغالي 46 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، سجل فيها 19هدفا، وصنع 11، بمجموع دقائق 3951، إضافة إلى خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي أمام التعاون والهلال.

في حين لم يشارك العمري في السوبر، واستبعد من قائمة النصر في النهائي أمام الهلال.

(د ب أ)