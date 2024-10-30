النصر يودع كأس خادم الحرمين ورونالدو يهدر ركلة جزاء

إسطنبول: ودع فريق النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بخسارته أمام ضيفه التعاون بهدف دون رد، الثلاثاء، على ملعب “الأول بارك”، في ثمن نهائي البطولة.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع وليد الأحمد في الدقيقة 71 من عمر المباراة برأسية قوية من ركلة ركنية عجز الحارس البرازيلي بينتو عن التصدي لها.

وسنحت فرصة ذهبية للنصر من أجل إدراك التعادل في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق.

وتصدى كريستيانو رونالدو لتنفيذ الركلة لكنه أهدرها بغرابة بعد أن أطاح بالكرة فوق المرمى، ليحرم فريقه من فرصة التعادل والعودة في نتيجة المباراة، وهي أول ركلة جزاء يهدرها رونالدو منذ انتقاله إلى صفوف النصر، بعدما سجل 18 ركلة جزاء سابقة بنجاح.

وتجرع النصر أول هزيمة تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بعد سلسلة من 7 انتصارات في كل البطولات (منها 4 في الدوري، و2 في دوري النخبة الآسيوي، ومباراة في كأس الملك)، قبل أن تتوقف هذه السلسلة بالتعادل مع الخلود 3-3، الجمعة الماضي، في الدوري.

