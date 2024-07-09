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النظام السوري: أضرار مادية بقصف إسرائيلي استهدف محيط بانياس

منذ 41 دقيقة

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دمشق: أعلن النظام السوري، الثلاثاء، أن الطيران الإسرائيلي استهدف إحدى النقاط العسكرية بمحيط مدينة بانياس الساحلية غرب البلاد، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة أنباء “سانا” التابعة للنظام عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: “بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا مستهدفا إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس”.

وأضاف المصدر أن “العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

ولم يصدر تعقيب فوري من تل أبيب بشأن ما أعلنه النظام السوري حتى الساعة 8:40 (ت.غ).

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.

(الأناضول)

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