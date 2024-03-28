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النظام السوري: قصف جوي إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا بريف دمشق

منذ 11 دقيقة

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دمشق: أعلن النظام السوري الخميس، تعرض مبنى سكني في محافظة ريف دمشق لقصف إسرائيلي جوي، أسفر عن إصابة شخصين.

ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إنه: “حوالي الساعة 17.50 (14.50 تغ) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق”.

وأضاف أن “العدوان أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

فيما لم يصدر بيان فوري عن الجانب الإسرائيلي بخصوص الواقعة.

جدير بالذكر أنه إلى جانب عناصر جيش النظام السوري، ينتشر في العاصمة دمشق وريفها، فصائل إرهابية أجنبية مدعومة إيرانيا، بجانب عناصر لـ”حزب الله” اللبناني.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران، وعلى نقاط عسكرية تابعة لجيش النظام في سوريا منذ بدء الحرب الداخلية في 2011.

(الأناضول)

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