النظام السوري يتهم أمريكا بالوقوف وراء مقتل جنوده في دير الزور بشرق البلاد- (فيديو)

دمشق: حمّل النظام السوري الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية مقتل جنوده في محافظة دير الزور بشرق سوريا، الجمعة.

وقالت خارجية النظام السوري، في بيان لها، السبت، إن “قوات الاحتلال الأمريكي ارتكبت يوم أمس (الجمعة) جريمة جديدة، حيث استهدفت هي وتنظيماتها الإرهابية حافلة تقلّ عدداً من عناصر الجيش العربي السوري جنوب شرق دير الزور، ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين”.

وأكدت خارجية النظام أن “هذا العدوان الإجرامي والإرهابي يأتي في إطار التصعيد الأمريكي ضد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وفي سياق دعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم “داعش” الإرهابي، وتوظيفها له وللميليشيات الانفصالية العميلة لها كأداة لتنفيذ مخططاتها”.

وأضاف بيان خارجية النظام : “هذه الحادثة الأليمة تذكرنا بالاعتداء الآثم الذي نفّذته قوات الاحتلال الأمريكي، عام 2016، على مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة بريف دير الزور، لتمكين تنظيم “داعش” الإرهابي من السيطرة على ذلك الموقع الذي دافعت عنه قواتنا بكل بسالة”.

وتعرضت حافلة تقل عناصر من قوات النظام السوري، ليل الخميس الجمعة، لكمين، عند المحطة الثانية على بعد 70 كيلو متراً جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي قتل خلالها 23 عنصراً من قوات النظام السوري.

وتشهد مناطق شرق سوريا تصعيداً كبيراً بين قوات النظام السوري والقوات الأمريكية، حيث تتعرض القوات الأمريكية في شرق سوريا لاستهداف متكرر بالقذائف الصاروخية.

( د ب أ )