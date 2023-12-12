النظام السوري يعتقل 4 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل

دمشق- لندن: أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على اعتقال أربعة أشخاص بتهمة إعطاء معلومات وإحداثيات لإسرائيل لقصف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في العاصمة دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي اليوم، إن “المنطقة، التي جرى استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي في السيدة زينب ومحيط مطار دمشق الدولي وتنتشر فيها مزارع ومقرات عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني، شهدت استنفاراً أمنياً مكثفاً من قبل عناصر الحزب وإعادة انتشار عقب القصف الإسرائيلي”.

ووفق المرصد، “تكرر في الآونة الأخيرة قصف تلك المنطقة جواً من قبل الطيران الحربي موقعاً خسائر بشرية في صفوف عناصر الحزب والعاملين معه، كان آخرها بعد منتصف ليل الإثنين الماضي ما أسفر عن مقتل اربعة من عناصر حزب الله والمسلحين الموالين له”.

(د ب أ)